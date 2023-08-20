أحمد فوزي: الزمالك هو من صنع "زيزو" وبيع اللاعب من مصلحة الطرفين

أكد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي الأسبق، تأييده لفكرة رحيل أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك الحالي، عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال فوزي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " الزمالك سيخسر كثيرا حال عدم الموافقة على بيع زيزو خلال فترة الانتقالات الحالية".

وتابع: "الزمالك هو من صنع زيزو، ويستطيع تقديم لاعب آخر مثلما قدم زيزو للجماهير".

وأتم: "رحيل زيزو عن الزمالك من مصلحة الطرفين، اللاعب سيفقد تركيزه مع الفريق حال عدم إتمام التعاقد، والنادي سيخسر مقابل مادي كبير من وراء بيعه".

من يقود الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة .. التفاصيل كاملة

قدم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك استقالة جماعية إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في مفاجأة من العيار الثقيل أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري خلال الساعات الماضية.

وجاء قرار الاستقالة عقب حملة الانتقادات الشديدة التي تعرض لها مجلس القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة بسبب تدهور أحوال النادي المادية وبالإضافة للأزمات الإدارية.

وتكشف بوابة الوفد عن نص اللائحة فيما يتعلق بأزمة الزمالك الحالية بعد استقالة المجلس بالكامل والحلول المقترحة للمرور من الأزمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ف منتصف العام المقبل.

لجنة ثلاثية لإدارة الزمالك ..

نص اللائحة يؤكد أنه في حال استقالة المجلس يتم اللجوء لتشكيل لجنة ثلاثية لتولي مهمة إدارة شئون النادي خلال الفترة القبلة لحين انتخاب مجلس جديد وتتكون اللجنة من رئيس النشاط الرياضي والمدير التنفيذي والمدير المالي للنادي.

لجنة مشكلة من وزير الرياضة ..

في حال لم يتم اللجوء لقرار تشكيل لجنة ثلاثية سيتجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعيين لجنة لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء الانتخابات الرسمية والتي ستكون على الأغلب في شهر يونيو عام 2024.