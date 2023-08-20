إصابة قوية لـ تريزيجيه بمباراة جالطة سراي وطرابزون بالدوري التركي

تعرض محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طرابزون لإصابة قوية خلال المواجهة التي جمعت فريقه أمام جالطة سراي في الدوري التركي.

وخسر طرابزون أمام جالطة سراي بهدفين دون رد سجلهما ماورو إيكاري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب علي سامي بان ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري التركي.

تريزيجيه سقط على أرضية الملعب في الدقيقة 49 بعد تدخل عنيف من جانب ساشا بوي لاعب جالطة سراي ليغادر النجم المصري الملعب بواسطة الجهاز الطبي.

وكان طرابزون قد فاز في الجولة الأولى على حساب أنطاليا سبور بمشاركة محمود تريزيجيه.

وسجل الدولي المصري 13 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة، في 41 مباراة رسمية مع طرابزون سبور بجميع المسابقات الموسم الماضى.

أنهى طرابزون الموسم الماضى فى الدوري التركي بالمركز السادس برصيد 57 نقطة، بينما توج جالاتا سراي باللقب.