الثاني على التوالي.. باريس سان جيرمان يتعادل تولوز بمشاركة مبابي

سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل مرة أخرى بعد انتهاء مباراته أمام تولوز بهدف لمثله، مساء اليوم السبت، في ثاني جولات الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي سجل هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، ثم تعادل المغربي زكريا بوخلال لفريقه لوريان من ركلة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.

وكان باريس سان جيرمان قد تعادل في الجولة الأولى أمام لوريان بدون أهداف، ليسجل التعادل الثاني على التوالي بالدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان مباراته الثالثة يوم السبت المقبل أمام لانس في الدوري الفرنسي.