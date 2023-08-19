جوجل يكشف عدم ترتيب الموقع رغم تحسين محركات البحث الجيدة

أجاب جون مولر من Google على السؤال عن سبب عدم ترتيب موقع ذي "تحسين محركات بحث جيد" ، حتى عندما تكون المنافسة منخفضة. قد تبدو إجابته مثيرة للجدل في البداية لكن كلماته تستحق الدراسة.

سيو جيد لكن ترتيب ضعيف؟

لا يوجد تعريف واحد لما يشكل تحسين محركات البحث "الجيد" لأن كيفية فهم الناس لتحسين محركات البحث تعتمد على المكان الذي تعلموه فيه والمدة التي قضوها في ذلك.

يعتمد معنى تحسين محركات البحث "الجيد" على خبرة ومعرفة ومهارة الشخص الذي يجري هذه المكالمة.

من الصعب أن يكون المرء مدركًا لما لا يعرفه المرء حتى يوضح الفشل أن هناك فجوة معرفية.

هذه طريقة واحدة للنظر في سياق السؤال الذي أجاب عنه جون مولر.

أجاب جون من موقف أن الشخص ربما يعرف ما يفعله.

لماذا ترتيب الموقع ضعيف على الرغم من تحسين محركات البحث الجيدة؟

كان الشخص الذي يطرح السؤال محبطًا لأنه في موقف تكون فيه المنافسة منخفضة وقد طبقوا ما يشعرون أنه "تحسين محركات بحث جيد".

أجاب جون مولر أولاً بإدراكه قصور نصيحة Google بشأن تحسين محركات البحث.

يقول إن نصيحة Google تميل إلى التركيز أكثر على الجانب التقني لتحسين محركات البحث مثل البيانات المنظمة وسرعة الصفحة وجودة المحتوى ولكن ليس كثيرًا حول الترويج للموقع.

ثم ركز مولر على الجزء الذي لا تتحدث عنه Google حقًا ، وهو ترويج الموقع.



يجيب Google عن سبب عدم ترتيب الموقع على الرغم من تحسين محركات البحث الجيدة

يجيب جون مولر من Google عن سبب عدم تمكن الموقع من تصنيف الكلمات الرئيسية ذات المنافسة المنخفضة على الرغم من تحسين محركات البحث “الجيدة”.

لقد سألوا:

"لماذا لا يتم ترتيب موقعي على الرغم من المنافسة المنخفضة وتحسين محركات البحث الجيدة؟

لدي خريطة موقع وصفحات مفهرسة ومحتوى محدث وروابط خلفية وتحسين على الصفحة.

لكن موقعي لا يزال غير موجود ضمن أفضل 200 نتيجة لكلماتي الرئيسية ".

أجاب جون مولر أولاً بإدراكه قصور نصيحة Google بشأن تحسين محركات البحث.

أجاب مولر:

"أرى هذا النوع من الأسئلة كثيرًا.

تميل Google إلى التركيز على الجوانب الفنية المختلفة عندما يتعلق الأمر بالحديث عن تحسين محركات البحث ، ولكن عليك فعل المزيد ".



ثم ركز مولر على الجزء الذي لا تتحدث عنه Google حقًا ، وهو ترويج الموقع.

هو أكمل:

"من الطرق الجيدة للتفكير في هذا الأمر مقارنته بالعالم غير المتصل بالإنترنت.

عندما يتعلق الأمر بالكتب ، هل تعني صورة الغلاف الجيدة وطول الجملة المعقول وقلة الأخطاء الإملائية والموضوع الجيد أن الكتاب سيصبح من أكثر الكتب مبيعًا؟

أو كمطعم ، هل استخدام المكونات الصحيحة والطهي في مطبخ نظيف يعني أنك ستحصل على الكثير من العملاء؟

من الجيد تغطية التفاصيل الفنية بشكل جيد ، ولكن هناك المزيد من المشاركة في تحقيق النجاح ".



ترويج الموقع وكبار المسئولين الاقتصاديين؟

عند مستوى معين ، قد يبدو الأمر أكثر من اللازم لتحسين موقع والترويج له.

لكن الترويج لموقع ما ، سواء كان يتحدث في البودكاست ، أو التحدث في المؤتمرات لتطوير الاتصالات الصحفية والصناعية ، والراديو ، وإنشاء مقاطع فيديو على YouTube ، والإعلان ، كل ذلك جزء من الترويج للموقع.

ومع ذلك ، إذا كان الموقع لا يمكنه ترتيب جيد بالنسبة للكلمات الرئيسية ذات المنافسة المنخفضة ، فقد تكون هذه علامة على أنه ربما لا يزال هناك المزيد حول تحسين محركات البحث لتعلمه.

كن متفتحًا دائمًا بشأن تحسين محركات البحث ولا تفترض أنك تعرف ذلك بالفعل. هناك أكثر من 20 عامًا من الفروق الدقيقة في تحسين محركات البحث وقد يكون من المفاجئ مكان وجود الفجوات المعرفية.