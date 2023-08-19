شهادة جديدة تقلب الموازين حول واقعة مقتل اللواء البطران.. فيديو

أدلى الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، بشهادته حول مقتل اللواء محمد البطران، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع السجون إبان أحداث 25 يناير 2011.

وقال السعيد، إن القنوات نقلت خبرًا غير صحيح يفيد بمقتل اللواء البطران، مدير سجن الفيوم، وهو ليس كذلك، منوهًا إلى أن اللواء البطران كان بالفعل في الفيوم من أجل مهمة تفتيش، وعاد الساعة الـ 2 صباحًا، وكان أولاده نائمين، فاستبدل ملابسه وخرج الساعة الـ 4 صباحًا حيث اتجه إلى سجن في القليوبية وقتل هناك، وبالتالي فإن اللواء البطران لم يقتل في الفيوم.

ولفت خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra new، أنه اتضح أن أولاد اللواء البطران لم يعرفوا بأنه دخل إلى المنزل وخرج مرة أخرى، وكانت آخر معلومة لديهم بأنه كان في الفيوم، مؤكدًا أن الأدلة تؤكد أن عملية اقتحام السجون تمت من قبل تنظيمات إرهابية نسقت فيما بينها بالداخل والخارج.

واقعة مقتل اللواء البطران

واللواء البطران، كان مساعداً لوزير الداخلية ورئيساً لمباحث قطاع السجون، برز اسمه عندما تصدى بنجاح لمحاولة خروج للمساجين من سجن الفيوم يوم جمعة الغضب.

استشهد في اليوم التالي رمياً بالرصاص في ظروف غامضة أثناء محاولة مجهولين فتح أبواب السجن وتهريب المساجين من سجن القطا الواقع على طريق المناشي بالقناطر في فجر ذلك اليوم أثناء ثورة 25 يناير التي حدث أثناءها حالات هروب جماعية للمساجين.