أسهل وصفة لتحضر مربى المانجو بالخطوات.. تمنح الأطفال تغذية سليمة وصحية

المانجو من أشهى الفواكه التي يعشقها الكبار والصغار، فبالإضافة إلى طعمها اللذيذ، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد والعيون، وتقي من السرطانات، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحافظ على ضغط الدم.

وصفة مربى المانجو

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ أسهل وصفة لتحضير مربى المانجو الشهية، لكي تقدميها لأطفالك فى لانش بوكس المدرسة من أجل تغذية صحية سليمة.

وصفة مربى المانجو

مقادير تحضير مربى المانجو

2 كوب مانجو مقطعة إلى مكعبات.

نصف كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة ليمون.

نصف كوب ماء.

خطوات تحضير مربى المانجو

1- ضعي المانجو مع السكر والماء على نار هادئة لمدة 5 دقائق .

2- أضيفي عصير الليمون بعد ذوبان السكر و وهدأي النار تماماً .

3- اتركي المربى على النار لمدة 15 دقيقة أو حتى تتماسك .

4- ارفعي المربى و وبرديها ثم ضعيها في وعاء زجاجي معقم وستكون جاهزة للتقديم بألف هنا وشفا.