اتحاد ألعاب القوى يحسم موقف بسنت حميدة من بطولة العالم للكبار

أعلن الاتحاد المصري لألعاب القوى، عدم مشاركة البطلة المصرية بسنت حميدة في بطولة العالم لألعاب القوى للكبار المقامة حاليا بمدينة بودابست بالمجر.

وأوضح اتحاد ألعاب القوى في بيان رسمي أن بسنت حميدة لن تشارك فى سباق 200متر عدو ببطولة العالم لتعرضت لإصابة في العضلة الضامة بعد وصولها إلى المجر مع بعثة المنتخب المشاركة بالبطولة حيث تم التواصل مع اللجنة الطبية للبطولة للكشف عليها وتم نقلها الى المستشفى الرسمى التابع للبطولة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والتى اتضح منها وجود تمزق بالعضله الضامة من الدرجة الثانية وبعد التشاور بين المسئولين عن بعثة المنتخب المشاركة ببطولة العالم والأطباء باللجنة الطبية بالبطولة وكذلك تم التواصل مع رئيس اللجنة الطبية للاتحاد دكتور مجدى الصباغ بمصر لاتخاذ القرار بمشاركة اللاعبة بالبطولة من عدمه.

حيث تم اتخاذ قرار عدم مشاركتها بسبب الإصابة وحرصا عليها من تفاقم الاصابة.

مع خالص التمنيات لبطلتنا بالشفاء والعودة فى أقرب وقت للتدريب استعدادا للمشاركة فى البطولات الدولية القادمة والتاهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024

