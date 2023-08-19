تعرف على موعد التقدم للدراسة بمرحلة الدراسات العليا بجامعة الأقصر

أعلنت جامعة الأقصر تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عن فتح باب التقدم للدراسة بمرحلة الدراسات العليا: "دبلوم – ماجستير – دكتوراة"، وذلك بكليات الفنون الجميله - كليه السياحه و الفنادق - كليه الاثار - كليه الالسن.

وأوضح محمود خليل، مدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة أن التقديم للالتحاق بالدراسات العليا يبدأ فى الفترة من 19 أغسطس 2023م وحتى 21 سبتمبر 2023م، عبر الموقع الاكتروني:

‏http://luxor.edu.eg/PostGraduteSystem/

من ناحية أخرى، شهدت الأقصر، السبت، بدء أعمال امتحانات الدور الثاني للثانويه العامة، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في سبع لجان موزعة على جميع الإدارات التعليمية بالأقصر.

وفيما يخص اللجان التي تنعقد بها الامتحانات: لجنة مدرسة الثانوية بنات بإدارة الأقصر، و لجنة مدرسة القرنة الإعدادية الثانوية بنين بإدارة القرنة التعليمية، ويؤدى الطلاب الامتحان في البياضية بلجنة الشهيد سيد زكريا الثانوية المشتركة، ويؤدى الطلاب الامتحان بلجنة الثانوية العسكرية بنين بأرمنت، وفي الطود من بلجنة مدرسة التحرير الثانوية المشتركة، وفى الزينية، مدرسة الزينية الثانوية المشتركة، و بإدارة إسنا التعليمية يؤدى الطلاب الامتحان بلجنة الإعدادية بنات.

