عاجل
إصابة قوية لـ تريزيجيه بمباراة جالطة سراي وطرابزون بالدوري التركي جوجل يكشف عدم ترتيب الموقع رغم تحسين محركات البحث الجيدة
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تعرف على موعد التقدم للدراسة بمرحلة الدراسات العليا بجامعة الأقصر

جامعة الأقصر
جامعة الأقصر

أعلنت جامعة الأقصر تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عن فتح باب التقدم للدراسة بمرحلة الدراسات العليا: "دبلوم – ماجستير – دكتوراة"، وذلك بكليات الفنون الجميله - كليه السياحه و الفنادق - كليه الاثار - كليه الالسن.

وأوضح محمود خليل، مدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة أن التقديم للالتحاق بالدراسات العليا يبدأ فى الفترة من 19 أغسطس 2023م وحتى 21 سبتمبر 2023م، عبر الموقع الاكتروني: 
http://luxor.edu.eg/PostGraduteSystem/

من ناحية أخرى، شهدت الأقصر، السبت، بدء أعمال امتحانات الدور الثاني للثانويه العامة، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في سبع لجان موزعة على جميع الإدارات التعليمية بالأقصر.

وفيما يخص اللجان التي تنعقد بها الامتحانات:  لجنة مدرسة الثانوية بنات بإدارة الأقصر،  و لجنة مدرسة القرنة الإعدادية الثانوية بنين بإدارة القرنة التعليمية، ويؤدى الطلاب الامتحان في البياضية بلجنة الشهيد سيد زكريا الثانوية المشتركة،  ويؤدى الطلاب الامتحان بلجنة الثانوية العسكرية بنين بأرمنت،  وفي الطود من بلجنة مدرسة التحرير الثانوية المشتركة،  وفى الزينية،  مدرسة الزينية الثانوية المشتركة،  و بإدارة إسنا التعليمية يؤدى الطلاب الامتحان بلجنة الإعدادية بنات.
 

مواد متعلقة

صعود ثلاثة فرق من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر