كروم يحتوي على اختصار مدير كلمات المرور الجديد (كيفية استخدامه)

مع وجود العديد من كلمات المرور التي يحتاجها المستخدم العادي ، كان الوصول إلى كلمات المرور المحفوة في Chrome أمرًا شاقًا دائمًا. من خلال إصلاح حديث ، قدgle اختصارًا جديدًا لإدارة كلمات المرور يمكن أن يكون بمثابة التطبيق الخاص بها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إليك كيفية استخدامه.



ركزت Google بشكل أكبر على نظام Password Manager داخل Chrome في الأشهر الأخيرة. أنتج هذا التحول الجديد ميزات جديدة مفيدة مثل واجهة مستخدم مخصصة بالكامل مع أدوات وميزات تجعلك تتحكم بشكل كامل في بيانات الاعتماد المحفوظة الخاصة بك.

أضاف تحديث حديث بعض التغييرات الصغيرة إلى تلك المساحة المخصصة ، بما في ذلك قسم ملاحظات جديد لكلمات المرور المحفوظة حتى تتمكن من كتابة كل ما تشعر أنه ملائم ، مثل رقم الولاء. جلب هذا التحديث أيضًا اختصارًا جديدًا لبرنامج Password Manager ، والذي يضع اختصارًا على سطح المكتب على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac.

الفكرة بسيطة - بدلاً من الفرز من خلال إعدادات Chrome والعثور على قسم Password Manager ، يمكنك ببساطة النقر نقرًا مزدوجًا فوق الاختصار من سطح المكتب أو في درج التطبيقات. سيؤدي القيام بذلك إلى إظهار واجهة مستخدم بملء الشاشة تعرض بشكل نظيف كل ما تحتاجه في مدير كلمات المرور. يمكنك استيراد كلمات المرور وتصديرها وتحريرها من تلك النافذة المنفصلة.

كيفية إضافة اختصار Chrome Password Manager إلى سطح المكتب

يتوفر اختصار Chrome لكل من Windows و macOS. بمجرد التثبيت ، يعمل كتطبيق منفصل خاص به على الرغم من أنه لا يزال يعمل كجلسة Chrome. سيظهر تلقائيًا على سطح المكتب الخاص بك على الرغم من أنه يجب أن يصبح أيضًا تطبيقًا من خلال قائمة ابدأ أو درج التطبيق على macOS.

افتح Chrome.

اضغط على زر القائمة المكون من ثلاث نقاط أعلى يمين النافذة.

انقر فوق Google Password Manager.

ابحث عن وانقر فوق الإعدادات.

انقر فوق إضافة اختصار.

حدد تثبيت.

بمجرد الانتهاء من التثبيت ، يجب أن يكون لديك اختصار Google Chrome Password Manager جديد. الطريقة الجديدة مفيدة في المواقف التي تحتاج فيها إلى وصول سريع إلى واجهة مستخدم إدارة كلمة المرور. يعد الخيار المضاف في قائمة Chrome مفيدًا في هذا الصدد أيضًا.