الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء بالدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الهلال والفيحاء بهدف لمثله والتي جمعت الفريقين اليوم على ملعب استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

بدأ فريق الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ محمد جحفلي ــ ناصر الدوسري.

الوسط: روبن نيفيز ــ سالم الدوسري ــ ميلنكوفيتش سافيتش.

الهجوم: عبدالله الحمدان ــ مالكوم ــ ميشايل ديلجادو.

سجل فاشيون ساكالا هدف التقدم لفريق الفيحاء بمهارة فردية رائعة في الدقيقة 15، ثم تمكن الهلال من إدراك هدف التعادل عن طريق النجم الدولي عبدالله الحمدان في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني من المباراة تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وأهدر الهلال أكثر من فرصة كانت كفيلة بحسم النقاط الثلاثة لصالحه إلا أن الفيحاء نجح في الحفاظ على شباكه والخروج بنقطة غالية.

بهذه النتيجة يتراجع فريق الهلال إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، متساويًا مع فرق الفتح والفيحاء والتعاون في عدد النقاط.