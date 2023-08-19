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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء بالدوري السعودي

عبدالله الحمدان لاعب
عبدالله الحمدان لاعب الهلال

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الهلال والفيحاء بهدف لمثله والتي جمعت الفريقين اليوم على ملعب استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

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تشكيل الهلال السعودي لمباراة الفيحاء في دوري روشن

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بدأ فريق الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ محمد جحفلي ــ ناصر الدوسري.

الوسط: روبن نيفيز ــ سالم الدوسري ــ ميلنكوفيتش سافيتش.

الهجوم: عبدالله الحمدان ــ مالكوم ــ ميشايل ديلجادو.

سجل فاشيون ساكالا هدف التقدم لفريق الفيحاء بمهارة فردية رائعة في الدقيقة 15، ثم تمكن الهلال من إدراك هدف التعادل عن طريق النجم الدولي عبدالله الحمدان في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني من المباراة تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وأهدر الهلال أكثر من فرصة كانت كفيلة بحسم النقاط الثلاثة لصالحه إلا أن الفيحاء نجح في الحفاظ على شباكه والخروج بنقطة غالية.

بهذه النتيجة يتراجع فريق الهلال إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، متساويًا مع فرق الفتح والفيحاء والتعاون في عدد النقاط.