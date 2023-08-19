رئيس مركز إطسا بالفيوم يناقش ملف التعديات مع رؤساء القرى

عقد المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، اجتماعا بحضور رؤساء الوحدات المحلية، بقرى المركز، لمتابعة ملف التعديات بالبناء المخالف والتصدي لها.

خلال الاجتماع أكد رئيس المركز أن العمل الجماعي أساس النجاح ووجوبية العمل كفريق واحد من أجل المصلحة العامة، موضحا أن العمل الميداني من أولويات العمل. جاء ذلك بحضور المهندس محمد الماوي نائب رئيس المركز للمدينة والمهندس محمد ابو القاسم نائب رئيس المركز للقرى والمحاسب محسن عبدالباقي سكرتير عام المركز والمهندس حاتم مصطفى مدير المكتب الفني، المهندس احمد جمعة مدير المتابعة الميدانية وجميع رؤساء الوحدات المحلية التابعة لمركز إطسا. خلال الاجتماع أكد رئيس المركز أن كل رئيس وحدة محلية مسئول مسئولية كاملة عن الوحدة المحلية المكلف بها، مشدداً أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت، مؤكداً على ضرورة شعور المواطنين بتواجد المسئولين بينهم لحل مشكلاتهم. وأشار رئيس مركز ومدينة إطسا إلى أهمية التركيز على ملف استرداد أراضي الدولة، وإزالة التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وانه لن يسمح بالتقصير في هذا الملف خاصة، موجها بأهمية العمل من خلال المركز التكنولوجي ووجوبية تعامل المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية وتوافر مندوبي الإدارات بالمركز التكنولوجي لسرعة الرد وحل مشكلات المواطنين وتلبية طلباتهم.

رئيس مدينة إطسا يوجه برصد التعديات وازالتها بشكل فوري

وكلف رئيس المركز نائبا رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية بتوجيه الفنيين ومسئولي حماية الأراضي والمتابعة الميدانية بالعمل على رصد مخالفات البناء على مدار الساعة بجميع اشكالها في مراحلها الاولى والتصدي لها بكل حزم وحسم، وعمل جميع الإجراءات القانونية وتحميل المخالف جميع تكاليف الإزالة لردع المخالفين، وعدم رجوعهم وذويهم في المخالفة مرة أخرى للحفاظ على مقدرات وهيبة الدولة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بجميع الوحدات المحلية لمتابعة ورصد كافة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية. ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية بالقرى، وكذا مسئولي التعديات بالمركز بالمتابعة بصفة دورية وعلى مدار الساعة بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها في مراحلها الأولى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وردعهم عن الرجوع في المخالفات مرة أخرى.