ريال مدريد يحقق انتصاره الثاني بالليجا على حساب ألميريا

حقق نادي ريال مدريد فوزه الثاني في الدوري الإسباني على حساب ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت في ثاني جولات الليجا.

سجل جود بيلينجهام هدفين في الدقيقتين 19، 60، قم أضاف فينيسيوس جونيور الثالث في الدقيقة 73، بينما سجل سيرجيو أريباس هدف ألميريا في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء.

وكان ريال مدريد قد فاز في الجولة الأولى على أتلتيك بلباو بثنائية سجلها جود بيلينجهام ورودريجو.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع فالنسيا، كما يتصدر جود بيلينجهام ترتيب الهدافين بثلاثة أهداف.