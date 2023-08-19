حسن الخاتمة.. أهالي العديسات بالأقصر يودعون شابًا توفي أثناء الصلاة

ودع أهالي العديسات بحري، بمحافظة الأقصر، الشاب حجاج كمال، إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة بمدينة الطود، والذي توفي أثناء أدائه صلاة الجمعة بالقاهرة، حيث مقر عمله هناك.

وكان أهالي العديسات بالأقصر تلقوا نبأ وفاة الشاب حجاج كمال، أثناء أدائه صلاة الجمعة بمسجد الرحمن بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسلم جثمانه ودفنه بمسقط رأسه.

أحد الأهالى أكد أن الشاب كان يعمل بالقاهرة لتوفير قوت يومه، وكان يشهد له بحسن الخلق والسيرة الطيبة، الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الحزن اجتاحت صفحات السوشيال ميديا بالأقصر.

وتداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورة الفقيد الشاب، وسط الدعاء له بالمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

كانت الأقصر أمس شهدت وفاة طفلة لم تبلغ الثلاثة أعوام، الحياة، بعد أن صدمتها سيارة بقرية الرزيقات التابعة لمركز ومدينة أرمنت جنوب غربي الأقصر.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من أهالي قرية الرزيقات، يفيد باصطدام سيارة لطفلة خلال عبورها الشارع، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بعد المعاينة تبين أن الطفلة وتدعى "جودي، م" عامان ونصف، قد فارقت الحياة، وتم نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى أرمنت، لحين استخراج تصريح الدفن، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة بالتحقيق.