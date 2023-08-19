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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

رسالة نارية إلى "عيال المخابرات البريطانية".. فيديو

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

 قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ليست كما يصورها بعض المغرضين على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنها تحتوى على شائعات وكلام خطير ولجان إلكترونية، وتهدف لإيصال رسائل يائسة عن البلد ووضعها الاقتصادي.

وأكد أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تعبر عن شعب مصر وسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مردفًا: “الناس زعلانة وحقها تزعل بسبب الأزمة الاقتصادية، وأنا هنا بعبر عن صوتهم، فالرئيس السيسي يحصر على الجلوس مع أهله وناسه ويستمع لتساؤلاتهم وآرائهم وحدث ذلك في السلوم”.

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وأكد أن أصعب تحدى يواجه الدولة حاليا الأزمة الاقتصادية والرئيس السيسي يعلم ذلك، مضيفا: "العيال بتوع المخابرات الإنجليزية (محمد ناصر، معتز مطر) دول أعداء الوطن والشعب، هما عاوزين يصدروا مشاكل وخراب للمجتمع المصري".

ضلال البي بي سي

ورد الإعلامي أحمد موسى، على تقرير لموقع بي بي سي عربي،  يتحدث عن الحدود بين مصر والسودان، معقبا: “أنا روحت ميناء أرقين البري، والتقرير بتاع البي بي سي كاذب ومضلل”.

وقال، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، إن مصر لا تقوم بتعطيل أي رحلة قادمة لميناء أرقين، لافتًا إلى أن الأزمة الحقيقة في الجانب السوداني مضيفًا: “الجانب السوداني ممكن يجي يقولك مش هنشتغل النهاردة عندنا أزمة”.

وأضاف أحمد موسى، مساء اليوم السبت، أن الدولة نسقت مع الهلال الأحمر وقامت بتوفير وجبات من الأطعمة ومياه لكل مترددي على حدود مصر السودان، بجانب توفير الأدوية اللازمة لهم.

ولفت أحمد موسى، إلى أن تقارير البي بي سي، لها عشر سنوات تعمل على الرأي الواحد، وتقاريرها كلها باتت غير مهنية، وكل تقاريرها مضللة وتبث شائعات غير حقيقة عن مصر.

 

 

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