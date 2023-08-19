سيدات أوروبا يسيطرن على نهائي كأس العالم للمرة الثالثة

تسيطر سيدات أوروبا على نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الثالثة عبر التاريخ بعد وصول انجلترا وإسبانيا للفصل الأخير من الحدث الذي تستضيفه استراليا.

وتأهل منتخبا انجلترا وإسبانيا للمرة الأولى في تاريخهما إلى نهائي مونديال السيدات على حساب استراليا والسويد في نصف النهائي على نحو الترتيب.

النهائي الأوروبي في مونديال السيدات لم يكن الأول من نوعه، إذ كانت البداية في نسخة 1995 حينما تقابل منتخبا ألمانيا والنرويج وتكرر الأمر في نهائي 2003 بمواجهة جمعت ألمانيا والسويد.

وتعد ألمانيا أكثر المنتخبات الأوروبية وصولا إلى نهائي مونديال السيدات بل تتويجا باللقب بواقع مرتين، ويليها النرويج بلقب وحيد، في حين تتزعم أمريكا البطولة بأربعة ألقاب.

نهائي مونديال السيدات

يستقبل ملعب استراليا في مدينة سيدني، مباراة انجلترا وإسبانيا، ظهر الأحد، عند دقات الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس العالم للسيدات.

وكان منتخب انجلترا قد تأهل إلى النهائي بعد إقصاء استراليا مستضيفة كأس العالم للسيدات بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل سيدات إسبانيا على حساب السويد بهدف نظيف.

وحسم منتخب السويد للسيدات المركز الثالث في كأس العالم بعد الفوز على استراليا مستضيفة الحدث بهدفين دون رد، ظهر اليوم السبت.