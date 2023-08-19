محاضرة بعنوان "المراهق بين التمرد والمثالية" بثقافة المنيا

عقد قصر ثقافة المنيا ، محاضرة بعنوان "المراهق بين التمرد والمثالية" ضمن الأنشطة الثقافية والفنية ، والتي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتحدث أحمد ممدوح في المحاضرة عن أسباب التمرد، وكيف يمكن التعامل مع المراهقين بحكمة ومرونة، موضحا أ، ن حالة التمرد تزيد في مرحلة المراهقة، حيث يجد الآباء صعوبة في التواصل مع أبنائهم، لذلك من المهم معرفة ما هي أسباب تلك المشكلة، لتحديد كيفية التعامل.

ووجه المحاضر، بعض النصائح لكيفية التعامل مع المراهقين، منها، تحلي الآباء بالهدوء وتفهم طبيعة وظروف هذه السن، وما يميزها من أمور كالصراخ والعنف، ونصح بإستخدام أسلوب معين يتميز بالهدوء ولغة جسد مطمئنة عند التعامل مع المراهقين.

وفي سياق متصل ، نظمت مكتبة الطفل بالقصر ورشة عمل ورود بالفوم وتلوينها ، من تدريب فنانات المكتبة، بإضافة إلى عروض لأفلام سينما، وجاءت الفعاليات ، ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، حيث واصل قسم المسرح بالقصر التابع لفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، تقديم فعاليات برنامج "ثقافتنا فى إجازتنا".

وذلك عبر ورشة تدريب الأطفال على المسرح والتعرف عليه، وما هي مفردات المسرح من ممثل، وتأليف وديكور وموسيقى، وأشعار وكيفية الوقوف على خشبة المسرح، و يقوم بالتدريب المخرج محمد حسن والفنان محمد سمير، وتقام الورشة يومي ، الأثنين، والأربعاء أسبوعيا، وورشة إعداد ممثل، التي يقدمها الفنان والمخرج المسرحي مجدي أبو زيد، والذي قدم نبذة عن أهداف الورشة وتعريفات خاصة بالمسرح من بداياته حتى عصرنا الحديث، وبداية ظهور الممثل وتطوره وتعريفات خاصة به، أدوات الممثل وكيفية إدارتها، مدارس الأداء التمثيلي.

ومن ناحية أخرى ، نظم قصر ثقافة المنيا الجديدة ورشة فنية في مدرسة التعليم الأساسي بالمجاورة الأولى في المنيا الجديدة، عن قاع البحر وعمل مجسمات للأسماك باستخدام الورق الملون وصنع لوحة مبسطة شارك فيها الأطفال بالمدرسة من مختلف الأعمار، والورشة من تدريب فنانات قسم الفنون التشكيلية بالقصر.

وعقد بيت ثقافة مطاي محاضرة بعنوان "التطرف الفكري وتأثيره على الأسرة والمجتمع" تحدث بها الدكتور محمد عبد الظاهر محمد عن معنى التطرف وأشكال العنف وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وفي بيت ثقافة العدوة قدمت ورشه فنية باستخدام خامات من البيئة من تقديم هبة عبد الفتاح.