لماذا الهند وروسيا في سباق إلى القطب الجنوبي للقمر؟



تحاول الهند وروسيا الهبوط على سطح القمر الأسبوع المقبل ، في نفس المنطقة من القطب الجنوبي.

من المتوقع أن تصل المركبة الفضائية في غضون أيام من بعضها البعض وستدرس منطقة من القمر لم يتم استكشافها من قبل.

انطلقت المركبة الروسية لونا -25 ، وهي أول مهمة روسية على القمر منذ 50 عامًا ، في الفضاء في 10 أغسطس ودخلت المدار القمري يوم الأربعاء ، مع توقع محاولة الهبوط في 21 أغسطس.

أطلقت الهند مهمتها Chandrayaan-3 في 14 يوليو. انفصلت مركبة الهبوط Vikram عن المركبة الفضائية Chandrayaan-3 يوم الأربعاء ويقال إن محاولة الهبوط ستتم في 23 أغسطس.

هناك اهتمام متجدد بالقمر حيث تخطط وكالات الفضاء لإرسال رواد فضاء إلى سطحه مرة أخرى وتتنافس الشركات على عقود بقيمة الملايين.

ما الذي يميز القطب الجنوبي القمري؟

يحظى القطب الجنوبي للقمر بأهمية خاصة لوكالات الفضاء بسبب الموارد التي يوفرها ، وفقًا للدكتورة ديميترا أتري ، عالمة الفيزياء الفلكية في جامعة نيويورك أبوظبي.

وقال: "تشير الملاحظات من المدار القمري إلى أن هذه المناطق تحتوي على الأرجح على جليد ترسبته النيازك على مدى عدة مليارات من السنين".

"نظرًا لأن هذه المنطقة لا تتعرض مباشرة لأشعة الشمس ، فقد تم الحفاظ على الجليد ، على عكس المناطق الأخرى التي تم اكتشافها خلال عصر أبولو [بالقرب من خط الاستواء] حيث سيتسامي بسرعة [من الجليد مباشرة إلى بخار الماء].

"هذا الجليد البكر له أهمية علمية كبيرة لأنه سجل لأكثر من أربعة مليارات سنة من تاريخ النظام الشمسي."

السباق إلى القمر

تعمل الولايات المتحدة والصين أيضًا في مهمات ستهبط في نفس المنطقة.

إنهم يخططون لبناء قاعدة بشرية على القمر ومن هناك لإطلاق رواد فضاء في النهاية إلى المريخ.

وقال الدكتور أتري: "بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن الوكالات في جميع أنحاء العالم تفكر في إنشاء قواعد بشرية دائمة على القمر ، يمكن أن يساعد الجليد في استيطان البشر ويمكن استخدامه لإنتاج وقود الصواريخ للبعثات إلى المريخ وأماكن أخرى".

في حين أن القطب الجنوبي يوفر فائدة علمية ، إلا أن الحاجة الملحة لتحقيق هذا العقد يمكن أن تكون ذات دوافع سياسية.



إنه يذكرنا بحقبة الحرب الباردة عندما كان الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة في سباق فضائي وتنافسوا على من سيرسل أول رائد فضاء إلى المدار والبعثات إلى القمر.