ناسا تصوّر لقطات نادرة لهليكوبتر المريخ تحلق وتهبط

يمثل الطيران على المريخ تحديًا كبيرًا.

تبلغ كثافة الهواء على سطح المريخ حوالي واحد بالمائة فقط من كثافة الهواء على سطح الأرض ، مما يجعل من الصعب على المركبة إنتاج الرفع اللازم للطيران. ومع ذلك ، فقد تم تصميم مروحية إبداع التجريبية التابعة لوكالة ناسا لإنشاء قوة رفع بدواراتها في ظل هذه الظروف الفريدة. باستخدام جناحيها الذي يبلغ طوله أربعة أقدام ، طار الروبوت الآن أكثر من 50 مرة - على الرغم من أن وكالة الفضاء توقعت أن يستمر لمدة خمس رحلات فقط.

التقطت المركبة المتجولة Perseverance بحجم سيارة التابع لناسا مؤخرًا لقطات لرحلة الهليكوبتر 54 بأكملها في أوائل أغسطس. بعد أن واجهت شركة Ingenuity شذوذًا في الرحلة ، مما أدى إلى هبوطها على الفور ، أجرت وكالة ناسا هذا الاختبار الجوي للتأكد من أن نظام الملاحة لا يزال يعمل بشكل صحيح - وهو ما يفعله بالفعل.

في الجزء السفلي البعيد من الفيديو ، عند حوالي 5 ثوانٍ ، تطلق Ingenuity دواراتها. في غضون 15 ثانية ، ينطلق الروبوت. تحلق على ارتفاع 16 قدمًا في هواء المريخ قبل أن تهبط.

استحوذت المثابرة على هذه اللقطة الواضحة من مسافة 180 قدمًا. إلى جانب الصديق الموثوق به ، الإبداع ، فإن العربة الجوالة تقوم بتنظيف الصخور والتربة بحثًا عن بصمات حيوية - "جسم و / أو مادة و / أو نمط يتطلب أصله على وجه التحديد عاملًا بيولوجيًا" ، كما أوضحت وكالة الفضاء.

وكتبت ناسا أن "أحد الأهداف الرئيسية لمهمة المثابرة على المريخ هو علم الأحياء الفلكي ، بما في ذلك البحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة".

لا يوجد دليل على وجود حياة على كوكب المريخ. لكن ربما كانت الحياة البدائية موجودة في كهوف المريخ أو ربما كانت أعمق بكثير في التربة. وخارج كوكب المريخ ، في محيطات إنسيلادوس وأوروبا في الفضاء الأعمق ، يشك علماء الكواكب في أن الظروف قد تكون مناسبة لتطور الحياة ، إن لم تكن لتزدهر.