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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال يتعادل مع الفيحاء في الشوط الأول

مباراة الهلال والفيجاء
مباراة الهلال والفيجاء

 حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء بهدف لمثله في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

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تشكيل الهلال السعودي لمباراة الفيحاء في دوري روشن

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جيرارد يطلب من إدراة الإتفاق التعاقد مع لاعب الهلال السعودي

 سجل فاشيون ساكالا هدف التقدم لفريق الفيحاء بمهارة فردية رائعة في الدقيقة 15، ثم تمكن الهلال من إدراك هدف التعادل عن طريق النجم الدولي عبدالله الحمدان في الدقيقة 20.

 

 بدأ فريق الهلال المباراة بالتشكيل المكون من:

 تشكيل الهلال السعودي لمباراة الفيحاء:

 حارس المرمى: عبدالله المعيوف.

 الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ محمد جحفلي ــ ناصر الدوسري.

 الوسط: روبن نيفيز ــ سالم الدوسري ــ ميلنكوفيتش سافيتش.

 الهجوم: عبدالله الحمدان ــ مالكوم ــ ميشايل ديلجادو.

 

 القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء:

 المباراة مذاعة على الهواء المباشرة على قنوات إس إس سي الرياضية السعودية تعد هى الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويتولى التعليق على المباراة عيسى الحربين.