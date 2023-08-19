الهلال يتعادل مع الفيحاء في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء بهدف لمثله في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل فاشيون ساكالا هدف التقدم لفريق الفيحاء بمهارة فردية رائعة في الدقيقة 15، ثم تمكن الهلال من إدراك هدف التعادل عن طريق النجم الدولي عبدالله الحمدان في الدقيقة 20.

بدأ فريق الهلال المباراة بالتشكيل المكون من:

تشكيل الهلال السعودي لمباراة الفيحاء:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ محمد جحفلي ــ ناصر الدوسري.

الوسط: روبن نيفيز ــ سالم الدوسري ــ ميلنكوفيتش سافيتش.

الهجوم: عبدالله الحمدان ــ مالكوم ــ ميشايل ديلجادو.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء:

المباراة مذاعة على الهواء المباشرة على قنوات إس إس سي الرياضية السعودية تعد هى الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويتولى التعليق على المباراة عيسى الحربين.