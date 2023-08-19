تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين جنوة وفيورينتينا

يشهد ستاد كومانالي فيراريس الخاص بنادي جنوة الإيطالي أحد أهم مباريات الجولة الأولى للدوري الإيطالي والتي ستجمع صاحب الأرض والجمهور فريق جنوة العائد هذا الموسم للسيري أ وفريق فيورينتينا أحد الفرق القوية في الدوري الإيطالي.

والتقى الفريقان إجمالًا في ٣٧ مباراة في تاريخ مشاركتهما في الدوري الأيطالي، إذ حقق فريق جنوة ٥ انتصارات فقط فيما كانت الغلبة بوضوح لفريق فيورينتينا الذي حقق الفوز في ١٣ مباراة بينما ساد التعادل ١٩ مباراة بين الفريقين وسجل جنوة ٣٨ هدفًا فيما سجل لاعبي فيورينتينا ٥٧ هدفًا.

أما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب جنوة فقد نجح الفريق صاحب الأرض في تحقيق خمس مرات فيما فاز فيورينتينا في أربع مباريات فقط بينما تحقق التعادل في 10 مباريات.

وفيما يلي نستعرض نتائج آخر 10 مباريات بين جنوة وفيورينتينا في كل المسابقات:

١٧ ديسمبر ٢٠١٧ فيورينتينا - جنوة : ٠ / ٠

٦ مايو ٢٠١٨ جنوة - فيورينتينا : ٢ / ٣

٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ جنوة - فيورينتينا : ٠ / ٠

٢٦ مايو ٢٠١٩ فيورينتينا - جنوة : ٠ / ٠

١ سبتمبر ٢٠١٩ جنوة - فيورينتينا : ٢ / ١

٢٥ يناير ٢٠٢٠ فيورينتينا - جنوة : ٠ / ٠

٧ ديسمبر ٢٠٢٠ فيورينتينا- جنوة : ١ / ١

٣ إبريل ٢٠٢١ جنوة - فيورينتينا : ١ / ١

١٨ سبتمبر ٢٠٢١ جنوة - فيورينتينا : ١ / ٢

١٧ يناير ٢٠٢٢ فيورينتينا - جنوة : ٦ / ٠