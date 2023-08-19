قائدو السيارات يحيون الرئيس السيسي خلال سيره بجوارهم بالدراجة.. شاهد

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، الأكاديمية العسكرية، وحرص على قيادة الدراجة الهوائية في الطريق الموازي لمقر الكلية الحربية حيث سار في موكب مع بعض المسئولين بجوار قائدي السيارات الذين بادلوه التحية.

وصرح الرئيس السيسي في كلمة ألقاها أمام طلبة الأكاديمية العسكرية، أن الدولة تحرص على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية والعمل بجد في كافة القطاعات والمجالات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تلك الأزمة.

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حل الأزمات

وقال الرئيس السيسي – خلال لقائه مع طلبة الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته التفقدية لها فجر يوم السبت إننا نعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية، مشددا على أننا بذلنا جهودا غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية.

وأضاف الرئيس السيسي أننا نحرص على توفير احتياطي إستراتيجي من السلع الأساسية لمدة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أشهر.

كما أكد الرئيس أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين، لافتا إلى أننا نحاول أن نكون عاملا إيجابيا لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة كما حدث عندما استضافت مصر مؤتمر دول جوار السودان لمحاولة إيجاد حل سلمي لأزمة السودان.

وأشاد الرئيس السيىسي بدور الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدا أن دور الأكاديمية لا يتوقف فقط على إعداد وتأهيل الطلبة ولكنها تقوم بدور في إعداد كوادر للعمل بمؤسسات الدولة المختلفة.

ووجه الرئيس السيسي، التهنئة للخريجين من الأكاديمية العسكرية، متمنيا التوفيق للطلبة الجدد وداعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك تطويرا مستمرا كل يوم لأن هذا هو سنة الحياة ومن يتوقف عن التطوير تتجاوزه الأحداث، وبالتالي نحن في تطوير مستمر.