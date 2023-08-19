واتساب يدعم مشاركة الصور عالية الدقة مباشرةً

يعد ضغط الصور شرًا ضروريًا هذه الأيام ، لأن أفضل كاميرات الهواتف الذكية تنشئ صورًا بأحجام ملفات ضخمة في لحظة. لتسهيل مشاركة هذا المحتوى على نطاق واسع ، تلجأ أفضل تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp إلى ضغط الصور إلى جودة أقل. منذ أن دخلت الشركة في حفرة الأرانب في تنفيذ ميزات مستوحاة من Telegram مثل المجتمعات وحدود أكبر لحجم الملفات للتحميلات ، فقد قدمت الآن دعمًا لمشاركة الصور عالية الدقة أيضًا.

عادةً ما يكون ضغط الصور مستاءً على منصات الوسائط الأولى مثل Instagram ، ولكنه يكون منطقيًا في تطبيق المراسلة حيث يجب أن يكون المحتوى سريعًا في الإرسال وسريع التحميل وخفيفًا على مساحة تخزين الهاتف. منذ أن بدأ WhatsApp في السماح بمرفقات يصل حجمها إلى 2 جيجابايت ، يمكنك دائمًا إرسال صور ومقاطع فيديو غير مضغوطة تمامًا ، وإرفاقها كمستندات بدلاً من الوسائط. ومع ذلك ، رأينا WhatsApp يطور خيار مشاركة الصور عالية الدقة في يونيو ، والذي يمكن أن يكون الحل الوسط المثالي بين الضغط وأحجام الملفات الضخمة.

الآن ، يتم طرح هذه الميزة رسميًا ، مع إعلان من الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg في قناة Instagram (عبر WABetaInfo). بينما لا تزال الجودة المضغوطة القياسية هي الافتراضية ، يمكنك التبديل إلى HD باستخدام الزر المقابل في الجزء العلوي جنبًا إلى جنب مع أدوات تحرير الصور الأخرى في WhatsApp. سيرى المشاركون في الدردشة أيقونة HD ملحقة بالزاوية اليسرى السفلية لمعاينة الصورة ، مشيرة إلى أنها HD.