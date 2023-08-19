سجل المواجهات المباشرة بين الانتر ومونزا في الدوري الإيطالي

يستضيف ملعب جوزيبي مياتزا في تمام العاشرة الا ربع المواجهة الاولى لفريق أنتر ميلان في الدوري الإيطالي لهذا الموسم والتي ستجمعه مع فريق مونزا .

المباراة سيسعى فيها فريق الانتر لتكون المباراة الافتتاحية الخامسة على التوالي التي يحقق فيها الفوز بينما يسعى مونزا لتفجير مفاجأة جديدة بعد مفاجأة الموسم الماضي عندما فاز على الانتر في قلب جوزيبي مياتزا بهدف مقابل لاشيء.

والتقى فريق الانتر مع مونزا في مباراتين فقط عبر تاريخهما في الدوري الإيطالي باعتبار ان الموسم الماضي شهد صعود مونزا لأول مرة للسيري أ وللمفاجاة فأن مونزا يملك الأسبقية بالفوز بمباراة و التعادل في اخرى بينما فشل الانتر في تحقيق الفوز على مونزا وسجل مونزا ثلاثة أهداف بينما سجل الانتر هدفين فقط .

و كما يلي نستعرض نتيجة مباراتي الموسم الماضي :

٧ يناير ٢٠٢٣ مونزا - الانتر: ٢ / ٢

١٥ أبريل ٢٠٢٣ الانتر - مونزا : ٠ / ١