واتساب يطرح ميزة تحرير رسالة توضيحية لنظامي التشغيل iOS و Android

حصلت ميزة تحرير الرسائل من واتساب على ترقية وأخيرًا تتيح للمستخدمين تحرير تسميات توضيحية للوسائط.

تعمل هذه الإمكانية الموسعة على تحسين الاتصال من خلال السماح للمستخدمين بتعديل التسميات التوضيحية للصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والمستندات بعد إرسالها ، وهي متوفرة بعد تثبيت الإصدارات الأخيرة من WhatsApp لنظامي iOS و Android.

في مقال حول تحديث WhatsApp لنظام التشغيل iOS 23.16.72 ، والمتوفر حاليًا في متجر التطبيقات ، أعلنا أن ميزة تحرير الرسائل قد حصلت على ترقية. على وجه التحديد ، بفضل التغيير الرسمي ، اكتشفنا أنه من الممكن أخيرًا تعديل التسمية التوضيحية للوسائط. ومع ذلك ، أشار سجل التغيير إلى أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع قبل أن يتمكن المستخدمون من تجربة هذه الميزة. أخيرًا ، بعد تثبيت آخر تحديثات WhatsApp لنظام iOS من App Store وتطبيق TestFlight ، و WhatsApp لنظام Android من متجر Google Play ، يمكننا أن نؤكد أن WhatsApp يطرح الآن هذه الميزة على نطاق واسع لجميع المستخدمين بدءًا من اليوم!

كما ترى في لقطة الشاشة هذه ، فإن الخيار الذي يسمح بتحرير التسميات التوضيحية للصور متاح أخيرًا. ما عليك سوى النقر مع الاستمرار على رسالة حديثة مع تسمية توضيحية لاكتشاف ما إذا كانت الميزة ممكّنة بالفعل لحساب WhatsApp الخاص بك. في الماضي ، كانت هذه الميزة مقتصرة على الرسائل النصية فقط. ومع ذلك ، بفضل آخر التحديثات ، تم توسيع الميزة أخيرًا لتشمل رسائل الوسائط أيضًا. باستخدام الميزة الجديدة ، أصبح من الممكن الآن تعديل التسميات التوضيحية لمقاطع الفيديو وملفات GIF والمستندات ، طالما يتم ذلك في غضون 15 دقيقة من إرسال الرسالة.

يتيح إدخال تحرير الرسائل في WhatsApp للمستخدمين تصحيح الأخطاء وتحسين اتصالاتهم ، مما يعزز تجربة الدردشة الشاملة. من خلال توسيع هذه الميزة لتشمل الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والمستندات ، يتيح WhatsApp للمستخدمين تحسين وضوح وسياق تلك الرسائل حتى بعد إرسالها ، مما يضمن أفضل تجربة اتصال. من المهم ملاحظة أنه لا يمكن تحرير رسالة مع تسمية توضيحية إلا من الجهاز الذي تم إرسال الرسالة الأصلية منه.

تتوفر ميزة تعديل التسمية التوضيحية لبعض المستخدمين الذين يقومون بتثبيت آخر تحديث لتطبيق WhatsApp لنظام التشغيل iOS من App Store و WhatsApp لنظام التشغيل Android من متجر Play ، وسيتم طرحه لمزيد من المستخدمين خلال الأيام المقبلة.