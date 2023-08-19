فوز تاريخي لتوتنهام على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

حقق توتنهام فوزًا صعبًا على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف، بينما جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق باب ماتار سار في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني، فيما أضاف لساندرو مارتينيز، لاعب مانشستر يونايتد، الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.

بينما أضاع لاعبي الفريقين عددًا من الفرص المؤكدة للتسجيل، إذ شهدت الشوط الأول محاول لاعب السبيرز إحراز هدف التقدم لكن العارضة حالت دون ذلك.

ونجح توتنهام في تحقيق الفوز على توتنهام للمرة الأولى في ملعب "توتنهام الجديد"، إذ لم يفوز السبيرز على الشياطين الحمر منذ إنشاء هذا الملعب.

ويعد هذ الفوز تاريخي لتوتنهام، إذ يعتبر الانتصار الثاني للسبيرز خلال الـ 10 مواجهات الأخيرة أمام المان يونايتد، إذ لم ينجح في تحقيق الفوز على الفريق سوي في مباراتين طيلة الـ 10 مباريات السابقة.

فيما سيطر لاعبي توتنهام على مجريات الشوط الثاني، إذ استحوذ على الكرة، مما جعل فريق مانشستر يونايتد يلجؤن للمناطق الدفاعية خوفًا من تلقى هدف ثاني.

بهذه النتيجة، يحتل توتنهام المركز الرابع بـ 4 نقاط، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز العاشر بـ 3 نقاط.

وكان توتنهام قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتى:

حارس المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: أودوجي، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فان، بيدرو بورو.

خط الوسط: إيف بيسوما، باب ماتارا سار.

خط الوسط الهجومي: سون هيونج، جيمس ماديسون، كولوسيفسكي.

خط الهجوم: ريتشارليسون.

بينما بدأ إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد المباراة، بالتشكيل الآتى:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، أنتوني، برونو فرنانديز، ماسون ماونت، جارناتشو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.