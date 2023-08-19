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السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أضرار السجائر الإلكترونية.. الشيخوخة المبكرة ومواد سامة

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عددًا من الصور التي تظهر تعرض شاب أمريكي لمشكلة خطيرة، واضطر الأطباء لإزالة جزءًا كبيرًا من رئته، بسبب تدخينه السجائر الإلكترونية.

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لسان السجائر الإلكترونية.. مرض جديد يهدد حياة المدخنين|طبيب يحذر

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السجائر الإلكترونية لها نفس مخاطر "العادية".. دراسة توضح

 وحملت الصور التي تداولت بكثرة خلال الأخيرة: "السجائر الإلكترونية تتلف رئة شاب رياضي في العشرين من عمره"، ويقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية أضرار السجائر الإلكترونية.

السجائر الإلكترونية

 اكتسبت السجائر الإلكترونية شعبية واسعة خلال الفترة الأخيرة، واعتاد على استخدامها الكثير من الشباب، إذ إنها أكثر جاذبية للكثير من الشباب والمدخنين، لما فيها من شكل انسيابي وتتمتع بأنواع ونكهات مختلفة، وتحولت السجائر الإلكترونية إلى صيحة انتشرت بشكل خاص بين المراهقين والشباب.

 أضرار السجائر الإلكترونية:

 

ــ السجائر الإلكترونية تتسبب في زيادة في إفراز اللعاب وجفاف تجويف الفم، وألم في البطن والصداع.

ــ تتسبب السجائر الإلكترونية في الشيخوخة المبكرة.

ــ السجائر الإلكترونية أو منتجات التبغ المسخن، أقل ضررًا بالمقارنة مع السجائر العادية.

ــ تحتوي السجائر الإلكترونية على مواد سامة هى تلك الموجودة في السجائر العادية.

ــ المادة المسببة للسعال موجودة في السجائر الإلكترونية بنسبة 18 %.

ــ صناعة السجائر الإلكترونية أكثر خطورة من السجائر العادية.

ــ تحتوي على مكونات تزيد من معدل امتصاص النيكوتين في الجسم.

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