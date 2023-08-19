السيول تحول دروب سانت كاترين إلى أنهار.. شاهد

تحذير العلماء لسنوات من تغير المناخ لا يأتي من فراغ، والدليل عليه السيول التي اجتاحت مدينة سانت كاترين غلى غير عادة طقس مصر خلال شهر أغسطس الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية.

وضربت الأمطار الشديدة المدينة الصحراوية الواقعة في محافظة جنوب سيناء الأيام الماضية وتسببت في تحويل دروبها وممراتها إلى ما يشبه الأنهار.

استغلال المياه:

وتعرضت منطقة الفرانجة في سانت كاترين مؤخرًا لفيضانات شديدة، وتم إعلان حالة الطوارئ بعد هطول الأمطار، ونشر الآلات الثقيلة على الطرق الموازية للمنحدرات.

وأعلنت الخدمات المحلية حالة طوارئ في المدينة يوم السبت بعد أن تغير الطقس بشكل كبير؛ إذ كانت السماء ملبدة بالغيوم، وبعد ذلك بدأت الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة فرانجي.

وأكدت الوحدات المحلية أن الفيضان يسير في مساره الطبيعي، خصوصًا في الجداول التي تم إنشاؤها كجزء من مشروع حماية المدينة من خطر الفيضانات، انتهاءً إلى السدود والبحيرات الصناعية لجمع وتخزين مياه الفيضانات لأغراض الشرب والزراعة.

وأوضحت أن جميع الطرق الدولية والرئيسية في المدينة تعمل بشكل طبيعي، ولم تؤثر الأعاصير فى حركة المرور في منطقة موقعها.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة أو معتدلة اليوم في مناطق محافظة جنوب سيناء، بما في ذلك مدن دهب وطابا وسانت كاترين، وقد تكون هذه الأمطار عواصف رعدية تصل إلى فيضانات في مدينة سانت كاترين بسبب طبيعتها الجبلية.

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