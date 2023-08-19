محمد الباز: “متصدقش” منصة مضللة وتروج الأكاذيب

حذر الدكتور محمد الباز، من الأخبار المتداولة عبر منصة "متصدقش"، موضحًا أنها صفحة "متصدقش" ناشطة على فيسبوك منذ 2018، وبعدها تم الإعلان عن تدشين موقع "متصدقش" في 2019، مؤكدًا أن منصة “متصدقش” مضللة وتروج الأكاذيب، ودائمًا ما تهاجم الدولة المصرية.

منصة “متصدقش”:

وأضاف محمد الباز، أن منصة "متصدقش" تعرف نفسها للجمهور على أنها منصة مستقلة ومتخصصة بالتحقق والتدقيق الإخباري، لافتًا أن الصفحة تقدم نفسها على أنها تكشف الأخبار والكاذبة والمضللة، وعلى الرغم من ذلك المنصة تخفي عن الناس مصدر تمويلها، أو مكان صدورها.



وتابع: "تخيل منصة متصدقش تقول أنها تقول لك الحقيقة، وهى نفسها لا تطبق ذلك، لأنه على الأقل المواطن يجب أن يعرف مصدر تمويلها ومكان صدروها حتى يكون انطباع عنها".



ولفت أن منصة "متصدقش" كل هدفها الأيام الأخيرة هو محاولة إثبات أن مسؤولين المصريين هم وراء الطائرة المضبوطة في زامبيا، ودائمًا تلمح المنصة إلى أن الدولة المصرية لم تعلق على الواقعة، على الرغم من أن وكالة الشرق الأوسط التابعة للدولة المصرية ردت بشكل قاطع وأصدرت بيانًا نقلًا عن مصدر رسمي وأوضحت فيه التفاصيل كافة.



وتابع محمد الباز: "الدولة ليست متهمة بشيء، خصوصًا الأسماء الموجودة والتي تتداولها منصة متصدقش هم مسؤولين سابقين في جيش وشرطة، خرجوا من الخدمة، ويعملوا في شركة أمن، يعني على افتراض صحة الأسماء فهؤلاء لا يمثلوا الدولة المصرية".



وأضاف: "أنا بقول للمواطن المصري متصدقش صفحة متصدقش، لأنها منصة مضللة تستهدف فقط نشر الأكاذيب".

جاء ذلك خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار.