موعد تحقيق الموسيقيين مع "كزبرة" بأزمة صورة زويل بكليب "عليا الطلاق"

تستعد نقابة المهن الموسيقية للتحقيق غدًا، مع مطرب المهرجانات "كزبرة"، وذلك على خلفية إيقافه وسحب ترخيص مزاولة المهنة منه بسبب استعانته بصورة العالم الكبير أحمد زويل في فيديو كليب "عليا الطلاق كله بيكدب".

وكان علق الفنان مصطفي كامل على أزمة مطرب المهرجانات كزبرة، وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:" بإذن الله .. بداية المذبحه لكل من تسول لهم أنفسهم الإستهتار بالفرصه التي اعطيناها لهم لكي يثبتوا أنهم أشخاص سويه".

وتابع مصطفي كامل: القذارة والرداءه مكانها الوحيد هو سلة القمامة وليس المجتمع المصري وبأمر الله سيكون نفس المصير لكل من يخالف القرار الذي أصدرناه بعدم غناء هذه الأغنية.

صورة زويل فى كليب كزبرة عليا الطلاق

قرار مصطفى كامل بإيقاف كزبرة

أصدر الفنان مصطفي كامل بيان بمنع كزبرة من الغناء والتحقيق معه بشأن أغنيته الجديدة «عليا الطلاق» وصورة الدكتور أحمد زويل عليها وجاء قرار النقابة كالأتي :«قرار نقيب عام المهن الموسيقية، بناء على ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمى (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ(كزابيرو) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر اهانة بالغة واساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكمله».

وتابع البيان : «قرر النقيب العام إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٠ مع تكليف الشؤون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنفًا دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات بناء على الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن، مع التنبيه على كافة المطربين الشعبيين في حال قيام أي عضو بأداء هذه الاغنية بهذا اللفظ غير ألأخلاقي والمسىء سيتم احالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية واصدار قرارات رادعة في هذا الشأن للمحافظة على قيمنا المجتمعيه وإعلاء الذوق العام وعدم النيل من المكتسبات».

من جانبها وجهت الدكتورة نانا شقيقة العالم الكبير أحمد زويل رسالة شكر لنقابة الموسيقيين ونقيبها مصطفى كامل، لسرعة استجابته فى اتخاذ موقف من ظهور صورة العالم الكبير أحمد زويل فى كليب مغنى المهرجانات كزبرة