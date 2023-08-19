حملات الهجوم على مصر تستهدف إشاعة القلق والإحباط لدى المواطنين

حذر الدكتور محمد الباز، من حملات الهجوم على مصر، التي يشنها أعداء الوطن خلال الفترة الأخيرة تستهدف إشاعة القلق والإحباط لدى المواطنين.

حملات الهجوم على مصر



وأضاف محمد الباز، إن هناك من يسعى دائما إلى جعل الناس في مصر في حالة قلق دائم، بنشر أخبار كاذبة ومفبركة، وتشكيك المواطن في المستقبل وفي النظام الحاكم، وكل شيء، منوها أن الهدف من كل هذا إفقاد الناس شغف العمل والإنجاز.



وتابع: "الفترة الحالية تشهد حملات هجوم على مصر لا يقوم بها فرد أو اثنين أو تلاتة، كل الناس التي شاركت في الهجوم على مصر مند 10 سنين مضت متجمعين الآن، ويستخدمون في الحملة مواقع وقنوات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات على يوتيوب".



ولفت إلى أن كل الأدوات المتاحة يتم استخدامها الآن ضد مصر، والهدف الأول والأخير هو التشكيك في كل شيء، مواصلا: "مصر تتعرض لهجوم قائم على منهج إلصاق كل نقيصة وكارثة في مصر".



وأكد أن الشعب المصري واجه على مدار تاريخه الكثير من الأزمات، وكل هذه الأزمات مرت، وتم حلها، ولذلك لا يمكن أبدا السماح لمأجورين بتشكيك المواطن في كل شيء، لأن لو الإحساس وصل للناس بهذا الشكل سيكون المواطن محبط ومكتئب لانهم قفلوا في وشك باب الامل.

جاء ذلك خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار.