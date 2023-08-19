نشرة أخبار الوفد الرياضية| ليفربول يفوز على بورنموث بثلاثية.. فاران على رادار اتحاد جدة

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كارتيرون لـ"الوفد": نهائي البطولة العربية دليل على تفوق الكرة السعودية





كارتيرون

أكد الفرنسي باتريس كاتيرون، المدير الفني الحالي لأم صلال القطري ومدرب الأهلي والزمالك السابق، أن نهائي البطولة العربية أثبت تفوق الكرة السعودية، مشيرًا إلى أن دوري روشن هو الأقوى في آسيا حاليًا خلال الفترة الأخيرة.

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الأهلي السعودي يكشف آخر تطورات إصابة فيرمينو:

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي آخر تطورات إصابة البرازيلي فيرمينو التي تعرض لها في أول لقاء مع الفريق في الدوري السعودي.

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مهاجم جديد للأهلي صداع في رأس كولر:

سادت حالة من القلق من قبل جماهير النادي الأهلى خلال الفترة الحالية، الذي تريد الكشف عن هوية مهاجم الأهلى الجديد الذي يقود هجوم القلعة الحمراء في الموسم المقبل، بجانب أن يكون المناسب الذي يطبق خطة السويسري مارسيل كولر، بعدما عانى السويسري معاناة كبيرة بتجريب الكثير من اللاعبين في خط الهجوم، منهم محمد شريف وشادي حسين والجنوب أفريقي بيرسي تاو والذي لم ينل إعجاب السويسري كامهاجمين بالنادي الأهلى خلال الفترة الماضية.

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فاران على رادار اتحاد جدة السعودي:



يبحث اتحاد جدة السعودي عن التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تعرض الدولي المصري أحمد حجازي لإصابة قوية مع نهاية الموسم الماضي.

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ليفربول يقلب الطاولة على بورنموث ويهزمه بثلاثية بالبريميرليج:





صلاح

نجح ليفربول في تحقيق فوزًا صعبًا على بورنموث بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



بدأ بورنموث بالتسجيل، عبر لاعبه أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث بالدقيقة الثالثة بعد تسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن يحرز لويس دياز لاعب ليفربول هدف التعادل بطريقة رائعة بالدقيقة 27، بعدها أضاف محمد صلاح هدف التقدم في الدقيقة 38 للريدز، قبل أن يسجل جوتا هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 62.

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