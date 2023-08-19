باسم سمرة.. انتعاشة ثنائية فى السينما والدراما بعد نجاح "البعبع"

يعيش الفنان باسم سمرة حاليًا انتعاشة فنية وذلك بعد نجاحه فى فيلم “البعبع” مع النجم أمير كرارة الذي يعرض فى السينمات، حيث يشارك باسم سمرة في بطولة فيلمين ومسلسلين.

ويستعد باسم سمرة لتصوير أول مشاهده ضمن أحداث فيلم "الأستاذ" الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام، والمقرر انطلاق تصويره خلال أيام بقيادة المخرج شريف عرفة.

شخصية باسم سمرة فى الأستاذ

يجسد سمرة خلال الفيلم دور رئيس عصابة يتورط معه بطل العمل الذي يجسد دور معلم بمادة التاريخ في إطار اجتماعي لايت.

كما يشارك الفنان باسم سمرة في بطولة فيلم "وقت إضافي" بجانب الفنان بيومي فؤاد والفنانة نسرين أمين، والعمل فكرة محمد دياسطي وسيناريو وحوار رشاد رشدي وإخراج أحمد جبة، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير مطلع شهر سبتمبر المقبل.

باسم سمرة

بينما ينتظر الفنان باسم سمرة عرض مسلسل "سفاح الجيزة" الذي يشارك في بطولته، ومن المقرر انطلاق عرضه يوم 25 من شهر أغسطس الجاري.

ويجسد في العمل شخصية ضابط شرطة يدعى حازم وهو الذي يتابع التحقيقات ويحاول تجميع الأدلة.

كما يواصل باسم سمرة تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "بطن الحوت" الذي يخوض بطولته الفنان محمد فراج، ويظهر بدور شقيقه ويتعرض للسجن.

ويشارك في بطولة العمل كل من أسماء أبواليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، تامر حبيب، حسن أبوالروس، وآية عبدالرازق، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق وآخرون، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي يتناول عدة قضايا بشكل جديد، إلى جانب تسليط الضوء على تجارة المخدرات، ويظهر فراج بشخصية رجل يعمل في صناعة الفخار، يضطر للتعاون مع الجماعات السلفية.

وكان حرص الفنان باسم سمرة، على كشف سر تحمسه للمشاركة فى فيلم “البعبع” الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان المقبل.

باسم سمرة: أحب الأدوار الصعبة

وقال الفنان باسم سمرة أنه يحب لعب الأدوار الصعبة في أعماله، مشيرًا أنه انتهي من تصوير مشاهد الفيلم.

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قصة العمل

وأضاف أن أحداث العمل ندور في إطار كوميدي مشوق جديد في التناول والعرض السينمائي، لافتا إلى أنه وافق على السيناريو على الفور وانجذب لقصة العمل خاصة أن ظهوره سيكون جديدا.

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باسم سمرة

وسبق وأن قال باسم سمرة إنه لا يندم على أعماله ولكن فقط يندم بعض الأحيان بسبب بعض الأعمال التي يظهر فيها مجاملة لبعض الأشخاص كضيف شرف ويتم وضع اسمه كأنه من أبطال العمل رغم عدم تقاضيه لأي أجر، معقبًا: "هذا هو الأمر الذي أندم عليه بعض الأحيان".

‏وأضاف باسم سمرة خلال مداخلة هاتفية له أنه لو عاد به الزمن سيقوم بأداء دوره في فيلم "عمارة يعقوبيان"، مؤكدًا أن مساحة دوره كانت أكبر في الفيلم.

وأوضح الفنان باسم سمرة أنه يقوم بعمل "فيلم البعبع"، إخراج حسين المنباوي، وهناك أيضًا مسلسل "سفاح الجيزة"، مع الأستاذ هادي الباجوري.

وروج الفنان محمد أنور لفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "البُعبُع"، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". من خلال صورة له برفقة أمير كرارة وباسم سمرة.

وعلق قائلًا: "لو مش مجمع إني البعبع روح هاتهم قدامي واسألهم.. فيلم "البُعبُع" عيد الأضحى إن شاء الله".

"البُعبُع" بطولة أمير كرارة، وياسمين صبرى، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أول الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج حسن المنباوى.



وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان"، يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

أمير كرارة يعود للسينما بعد غياب



ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم “البعبع” بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، وإياد نصار، وعمرو عبد الجليل، ولبلبة، وأحمد داش.

وخلال العامين الماضيين، اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمي "سبع البرمبة" مع رامز جلال، و"موسى" مع كريم محمود عبدالعزيز.

وقدم أمير كرارة مسلسل "سوق الكانتو" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، وفتحى عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسنى، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوى، وشيرين، وندا موسى، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبدالخالق، وأحمد التهامى، وشريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.