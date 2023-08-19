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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أفدنة مجهزة بمنازل تبحث عن شباب في الوادي الجديد.. فيديو

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

 قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية أقامت الكثير من المشروعات لخدمة المواطنين خصوصًا فئة الشباب من أهمها المشروعات الزراعية.

 ونوه أن الدولة أخذت على عاتقها إنشاء البنية التحتية في الوادي الجديد وغيرها من الأماكن التي لن يدخلها القطاع الخاص إلا بعد تجهيزها، مشيرًا إلى أن مصر تطعم وتسقي ويعيش 114 مليون شخص على أراضيها.
 

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 ولفت أن وجود أراضي مجهزة وبها منزل تبحث عن شباب يعمل وينتج ودراسة الجدوى جاهزة له في الوادي الجديد، ذاكرًا أن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يعمل ويعمر في المليون كيلو متر وهى إجمالي مساحة الدولة.


 وأكد أن من الإيجابية استمرار مدة الإعداد للحوار الوطني عامًا كاملًا، مضيفًا أن الحوار الوطني اتسم بالحرية في الإدلاء بالرأي والاستماع لجمع الأطراف من دون اعتراض أو جدال غير مجدي، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت.

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