نصائح لأولياء الأمور لحماية الطفل من الإصابة بالفيروسات

استعدادات كبيرة يقوم بها أولياء الأمور لتهيئة أطفالهم من أجل استقبال العام الدراسي الجديدة 2023\2024 بشكل جيد ثقافيًا وسلوكيًا، وذلك من أجل تحصيل أكبر قدر من المعلومات، وفي هذا الإطار يحاول أولياء الأمور حماية أولادهم من الإصابة بالفيروسات، والتي من الممكن أن تتسبب في تعطل العمل في المدارس.

أولياء الأمور حماية أولادهم من الإصابة بالفيروسات

وعانى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال فترات الدراسة، الفترة الماضية، بسبب انتشار حالات الإصابة بكورونا، مما تسببت في تعطل التحصيل الدراسي للطلاب بشكل كبير، وتغير طرق التعلم من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد إلكترونيًا.

وقدمت منظمة الصحة العالمية، بعض النصائح لأولياء الأمور لحماية أولادهم من الإصابة بالفيروسات منتشرة:

1ـ أخذ اللقاحات الخاصة بالأنفلونزا الموسمية

2ـ غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون

3ـ عدم لمس الأماكن الحساسة التي من الممكن أن تنقل الفيروس كـ(الفم والعين)

4ـ عدم لمس الأسطح إلا للضرورة القصوى والتأكد من غسل اليدين عقب لمسها.

5ـ تجنب مشاركة الأدوات مع أي شخص، وبالإخص حال التأكد من إصابته بأي مرض تنفسي أو نزلة برد.

6ـ التخلص السريع من المناديل التي يتم استخدامها، واستخدام المنديل لمرة واحدة

7ـ حال تعرض الطفل لأي مرض تنفسي أو نزلة برد عليه أن يبقى في المنزل واستشارة الطبيب

8ـ التواصل مع المدرسة في حالة ظهور أعراض على طفلك.

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديدة 2023\2024 في 30 سبتمبر حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.