حفل استقبال عالمي لـ نيمار..وتقديم الثنائي بونو ومالكوم

نظم نادي الهلال السعودي حفلا كبيرا ومميزا لتقديم لاعبه البرازيلي الجديد نيمار دي سيلفا، مساء السبت قبل مباراته في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء، والتي ستقام على ملعب الملك فهد بالرياض وسط حضور 60 ألف مشجع.



شهد الحفل استخدام الألعاب النارية والطائرات المسيرة، مثلما حدث في حفل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر واللاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي.



بالإضافة لتقديم البرازيلي مالكوم وحارس المرمى المغربي ياسين بونو بعدما إنضم الثنائي لـ الهلال.



وكان نيمار وصل الرياض مساء يوم الجمعة وكان يرتدي وشاحًا أزرق اللون يحمل ألوان قميص الهلال، وتم استقبال النجم البرازيلي بحفاوة في مطار الطيران الخاص.



الهلال المتوج ببطولة الدوري السعودي لـ 18 مرة وحصد دوري أبطال آسيا 4 مرات، دعم صفوفه بنجوم عالمية على رأسهم سافيتش ، ونيفيز، وكوليبالي، وبونو ومالكوم، وأخيرا نيمار.



ويقترب الهلال من التعاقد مع الصربي ميتروفيتش مهاجم فولهام من أجل تعزيز صفوف الزعيم.

