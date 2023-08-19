خطوة بخطوة.. كيفية إنشاء حساب على منصة مدرستي في السعودية 1445

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، عن إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي، التي أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لأولياء الأمور والطلاب، إمكانية إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي 1445، التي تهدف لجعل العملية التعليمية أكثر سهولة ويسر على الطلاب، ومواكبة التطور في مجال التعليم الالكتروني، بعد انتشار جائحة كورونا التي كانت السبب في وقف التعليم بالمدارس والتركيز على التعلم عن بعد.

خطوات إنشاء حساب على منصة مدرستي

الدخول على منصة مدرستي التعليمية السعودية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

الضعط على قائمة تسجيل الدخول أعلى الصفحة، ثم اختيار الفئة التي تنتمي إليها سواء "طالب، معلم، ولي أمر"

سيتم توجيهك لصفحة ويب جديدة، ادخل البيانات المطلوبة التي تتضمن اسم الطالب، وولي الأمر، الإدارة التعليمية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، ثم إنشاء كلمة سر جديدة.

سوف يتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني أو رقم الجوال المسجل،اتباع الخطوات الموجودة بالرسالة، التي تتضمن إدخال الكود.

سترسل رسالة جديدة تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب مايكروسوفت، احفظه إذ سيكون ذلك، هو الحساب الشخصي لدخول المنصة.

موعد بداية الدراسة 1445 في السعودية

وتبدأ الدراسة للطلاب بالمملكة السعودية، غدا الأحد، كونه أول أيام العام الدراسي الجديد.