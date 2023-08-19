تيسيرات للمصريين بالخارج.. حصاد وزارة الهجرة في أسبوع ( انفوجراف)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انفوجراف يوضح حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك كالتالي:-

أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين

1) أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان"معاش بكرة بالدولار" ، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

وعقد المؤتمر بحضور هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، و أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر التأمينات الحياة. وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن طرح شهادة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج، يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين بالخارج.

2) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقت برعاية السيد رئيس الجمهورية، في إطار جهود مصر لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030. وقد رحبت الوزيرة بجهود السفير هشام بدر لإشراك المصريين بالخارج في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والاستفادة من دعم الدولة لتلك المشروعات التي تواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.

3) في إطار الرد على استفسارات المواطنين بالخارج، الراغبين في الاستفادة من مبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، التي تم إطلاقها بدءًا من ١٤ أغسطس الجاري ولمدة ٣٠ يوما، للشباب ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن 19عامًا وحتى سن 30 عامًا، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عامًا، فقد خصصت إدارة التجنيد والتعبئة عنوان بريد إلكتروني رسمي مخصص للرد على استفسارات التجنيد وهو: [email protected] ، وناشدت وزارة الهجرة المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، والراغبين الاستفادة من المبادرة، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص بالمبادرة

https://shorturl.at/fwBGT خلال المدة المحددة، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة.

4) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض نتائج وتوصيات النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج"، والتي نظمتها الوزارة وكانت أكبر نسخ مؤتمرات المصريين في الخارج، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من قرابة 56 جالية حول العالم، وبمشاركة وزارية موسعة، مع انعقاد جلسات تناولت مختلف الجوانب التي تُهم المصريين في الخارج. وأكدت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريص على رعاية أبناء مصر في أي مكان وفي مختلف الظروف، لافتًة إلى أن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج هذا العام كان بمثابة «حوار من القلب»، ومؤكدة فخرها بما لمسته من نتائج إيجابية خلال التعاون أبناء الوطن في الخارج مع بلادهم لدعم جهود التنمية.

5) احتفلت وزارة الهجرة في ١٤ أغسطس الجاري بمناسبة مرور عام على تولي السفيرة سها جندي حقيبة الوزارة. وقالت الوزيرة إن فريق عمل وزارة الهجرة بذل جهودا كبيرة خلال العام المنقضي، لتلبية احتياجات ومتطلبات المصريين بالخارج في مختلف دول العالم وبمختلف شرائحهم واهتماتهم، ولم نألوا جهدا قط في سبيل هذا الهدف السامي، الذي تمثل في محاور مهمة ضمن استراتيجية عمل الوزارة، وهو ما تحقق بالفعل في تنفيذ العديد من المنجزات التي طالما كانت على رأس أولويات مواطنينا بالخارج.

6) ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من أعضاء الجاليات المصرية في سويسرا والنمسا وليخنشتاين، لمناقشة أوضاعهم والاستماع إلى أفكارهم بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول. وأعربت الوزيرة عن امتنانها بهذا اللقاء الذي جاء عقب لقاء ما يقرب من 45 جالية مصرية حول العالم، مؤكدة أن استراتيجية الوزارة بها عدد من المحاور والتي من أهمها محور التواصل المستدام مع المصريين في الخارج، ولقائهم بشكل دوري تلتقي فيه بدون وسيط مع الجاليات المصرية في مختلف الدول لمعرفة احتياجاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم في أي مكان في العالم، مؤكدة حرصها على التنسيق مع وزارة الخارجية منذ أول يوم توليها المسئولية لصالح المصري بالخارج.

7) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيدة فهيمة النقراشي، رئيس الرابطة المصرية في دارمشتات بألمانيا، لمناقشة أحوال الجالية المصرية في ألمانيا ودورهم في تعزيز العلاقات المصرية-الألمانية على مدار عقود. وأوضحت الوزيرة أننا حريصون على المصريين بالخارج وربطهم بالوطن، مؤكدة أن عقول وخبرات المصريين بالخارج ثروة قومية لا تقدر بثمن، ونسعى للاستفادة منهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

8) أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن تقديرها وامتنانها للكاتب الصحفي الكبير أسامة سرايا، على تقديره لجهود وزارة الهجرة وتقييمه الموضوعي للمؤتمر الرابع للمصريين في الخارج، حيث قالت سيادتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "بعض الأقلام عندما تتحدث عنك، لا تريد معها أوسمة أو جوائز. شكرا للكاتب الكبير أسامة سرايا على هذا التقدير الكبير لوزارة الهجرة والتقييم الموضوعي للنسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، وما تقوم به الوزارة من جهد في سبيل خدمة أبنائنا في الخارج".

9) توجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص الشكر للدكتور وسيم السيسي خبير علم المصريات، على تقديره للمؤتمر الرابع للمصريين في الخارج ومشاركته فيه، وإعجابه بما أعلنه د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم في المؤتمر عن إدخال تعليم اللغة الهيروغليفية لتنمية الولاء والانتماء وأنها خطوة عظيمة لقراءة ما تركه الأجداد لنا هو الكشف عن أسرار علمية وتاريخية ودينية، إلى آخره من جميع فروع المعرفة.

10) ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربي" تحت شعار "جذورنا المصرية"، أطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، معسكر لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس وفتح باب التسجيل به. وقالت الوزيرة إن المرحلة الجديدة من مبادرة "اتكلم عربي" تركز الفعاليات الجديدة على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، وعن مصر والحضارة المصرية التي تبهر العالم أجمع، من خلال عدد من الفعاليات من ضمنها المعسكر الذي تم إطلاقه وفتح التسجيل به لأبنائنا بالخارج، بالتعاون للمرة الأولى مع شركة "الزمرة" برئاسة الأستاذة أميرة يوسف، مؤسسة الشركة، وهي شركة يقودها مجموعة من الشباب حيث سيكون هذا العمل بفكر وشكل جديد.

11) في مقطع فيديو، أشاد جون المصري، البلوجر والمؤثر المصري المقيم بالخارج، بجهود السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والخطة التي وضعتها لدعم وتطوير المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي أسفر عن تدريب وتأهيل الشباب الراغب في العمل بألمانيا في مجالات مختلفة، كما أن التنسيق والتعاون جار لعمل نماذج مماثلة لهذا المركز مع دول أوروبية أخرى.

12) عقد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة ما يتم منحه من تيسيرات ومحفزات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد حسن شحاتة وزير العمل، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس د. محمد معيط وزير المالية، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب مختلف أجهزة الدولة لمنح المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي في إطار زيادة ارتباطهم بوطنهم الأم مصر.

13) تواصل وزارة الهجرة نشر آراء المصريين بالخارج حول مؤتمرهم في نسخته الرابعة، والذي نظمته الوزارة نهاية يوليو الماضي، وجاءت الآراء في كلمات مسجلة بعنوان: "قالوا عن مؤتمر المصريين في الخارج"، وأجمعوا في كلماتهم على أن المؤتمر يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها وهو بلورة لجهود وزارة الخارج خلال عام لخدمة المصريين بالخارج وحضور وزراء مختصين للرد على استفسارات المصريين بالخارج وتوفير حياة كريمة، وأن المؤتمر يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمصريين بالخارج ونحن قلبًا وقالبًا مع بلدنا، وسعداء بنجاح المؤتمر في جمع المصريين بالخارج، شكرًا لفريق عمل الوزارة على الجهد المتميز، وعلى رأسهم معالي الوزيرة.

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