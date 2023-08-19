مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة توتنهام أمام مانشستر يونايتد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة، حيث أضاع لاعبي الفريقين عدد من الفرص الخطيرة، لكن لم يستطع أي فريق تسجيل أهداف.

ومن المتوقع أن يشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة، خاصة وأن كل فريق يحتاج للفوز خلال هذه المباراة، من أجل حصد الثلاث نقاط.

وكان مانشستر يونايتد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: فان بيساكا ، فاران ، مارتينيز ، لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو، فيرنانديز، ماسون ماونت.

خط الهجوم: انتوني ، جارناتشو، راشفورد.

وكان مانشستر يونايتد، قد حقق الانتصار في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي علي حساب وولفرهامبتون بهدف دون رد، ليرفع رصيد إلى 3 نقاط في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

بينما تعادل توتنهام مع برينتفورد بنتيجة 2-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولي، ليحتل المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة وحيدة.

ويبحث المان يونايتد بقيادة تين هاج إلى مواصلة الانتصارات أمام توتنهام لدعم حظوظه فى المنافسة على لقب الدوري الانجليزي بقوة خلال الموسم الحالي، بينما يتطلع السبيرز لتصحيح المسار ومحاولة العودة للطريق الصحيح ووقف نزف النقاط مبكرا.