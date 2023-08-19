عاجل
السيول تحول دروب سانت كاترين إلى أنهار.. شاهد سيول صيفية شديدة تضرب منطقة الفرانجة بسانت كاترين
السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام في الشوط الأول

مانشستر يونايتد وتوتنهام
مانشستر يونايتد وتوتنهام

انتهى الشوط الأول من مواجهة توتنهام أمام مانشستر يونايتد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.

txt

بنزيما وحمدالله يقودان هجوم اتحاد جدة أمام الطائي بالدوري السعودي

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة، حيث أضاع لاعبي الفريقين عدد من الفرص الخطيرة، لكن لم يستطع أي فريق تسجيل أهداف.

ومن المتوقع أن يشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة، خاصة وأن كل فريق يحتاج للفوز خلال هذه المباراة، من أجل حصد الثلاث نقاط.

وكان مانشستر يونايتد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: فان بيساكا ، فاران ، مارتينيز ، لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو، فيرنانديز، ماسون ماونت.

خط الهجوم: انتوني ، جارناتشو، راشفورد.

وكان مانشستر يونايتد، قد حقق الانتصار في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي علي حساب وولفرهامبتون بهدف دون رد، ليرفع رصيد إلى 3 نقاط في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

بينما تعادل توتنهام مع برينتفورد بنتيجة 2-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولي، ليحتل المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة وحيدة.

ويبحث المان يونايتد بقيادة تين هاج إلى مواصلة الانتصارات أمام توتنهام لدعم حظوظه فى المنافسة على لقب الدوري الانجليزي بقوة خلال الموسم الحالي، بينما يتطلع السبيرز لتصحيح المسار ومحاولة العودة للطريق الصحيح ووقف نزف النقاط مبكرا.

مواد متعلقة

تشكيل الهلال السعودي لمباراة الفيحاء في دوري روشن

تعرف على المواجهات المباشرة بين فيروزينوني و نابولي في الدوري الإيطالي