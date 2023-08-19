طيار يفقد عقله ويخرب منشآت مطار بفأس.. فيديو

ضغط العمل ربما يخرج الموظفين عن طورهم ويفقدهم عقولهم، ويوصلهم لنقطة لا يمكن الرجوع عنها، وهذا بالضبط ما حدث لطيار يعمل في شركة طيران مرموقة.

وأظهرت مقاطع مصورة طيارًا يضرب بوابة خروج السيارات الخاصة بالمطار أكثر من 20 مرة بفأس، بعدها قدم موظف وحاول إبعاد الفأس من يديه.

وقال الطيار الذي يعمل لدى شركة “يونايتد إيرلاينز” إن سبب حمله فأسًا والتوجه بها إلى بوابة ساحة موقف السيارات في مطار دنفر الدولي هو أنه لم يعد يقوى على التحمل.

إضرار إجرامي:

وأضاف الطيار أنه كان يحاول تسهيل الأمر على أي شخص آخر ينتظر الخروج من موقف السيارات الخاص بالموظفين، وفقًا لمكتب الشرطة.

وقبض على الطيار ووجهت إليه تهمة “الإضرار الإجرامي“، واتخذت شركة “يونايتد” قرارًا بإبعاده عن الطيران حتى الانتهاء من التحقيق معه.

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