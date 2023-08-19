نجم ليفربول: كلوب صرخ في وجهي بسبب نسيان مركزي أمام بورنموث

أكد دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن مدرب الفريق يورجن كلوب كان يصرخ في وجهه خلال مواجهة بورنموث، بسبب نسيان مركزه، بعدما تعرض زميله ماك أليستر للطرد خلال الشوط الثاني من المباراة.

وكان ليفربول قد نجح في تحقيق الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

سوبوسلاي: سعيد بالفوز على بورنموث

سوبوسلاي

تحدث سوبوسلاي في تصريحات نقلتها شبكة "BBC" البريطانية، حيث قال: "لدي شعور رائع، بعد الفوز الذي حققناه اليوم أمام بورنموث بالدوري".

وتابع:"أنا سعيد لتحقيق أول انتصاراتي على ملعب أنفيلد، وآمل أن أتمكن من القيام بالمزيد هنا أمام الجماهير".

وأكمل: "نحن في ليفربول من أجل بعضنا البعض، بعد طرد زميلي ماك أليستر، قمنا بالتغيير بعض الشيء، حيث عدت للعب في مركز الوسط الدفاعي".

وأضاف:"يورجن كلوب صرخ في وجهي في أوقات من المباراة لأنني أنسى ذلك وأذهب للأمام، ورغم ذلك سجلنا حتى بعد البطاقة الحمراء".

وأردف: "رد فعلنا تجاه التأخر بعد هدف بورنموث كان لا يصدق، كنا هادئين على الكرة، وقمنا بتغيير بعض الأشياء ونجحنا فيها".

وأتم سوبوسلاي تصريحاته: "بالتأكيد الأمور ستكون أفضل خلال الوقت المقبل، لدينا فريق جيد ولاعبين جيدين ونظام جيد في النادي، وسنكون أفضل".