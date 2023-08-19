عاجل
السيول تحول دروب سانت كاترين إلى أنهار.. شاهد سيول صيفية شديدة تضرب منطقة الفرانجة بسانت كاترين
السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين تعمل على تأمين عودة المتضررين من الكوارث إلى ديارهم قريبا

الصين
الصين

قالت السلطات الصينية، اليوم السبت، إنها ستؤمّن عودة السكان المتضررين من الكوارث إلى ديارهم أو إعادة تسكينهم في منازل جديدة في أقرب وقت ممكن.

txt

الصين تُحذر من تزايد التوترات بعد القمة الأمريكية اليابانية الكورية

txt

مناورات أمريكية يابانية أسترالية في بحر الصين الجنوبي لمراقبة سفن بكين

 

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن مكتب مركز الدولة للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف ووزارة إدارة الطوارئ في الصين، أعلن خلال مؤتمر عبر الفيديو، استمرار الموسم الرئيسي للفيضانات، لافتا إلى أن أوضاع الفيضانات والجفاف في مناطق الصين المختلفة لا تزال "معقدة للغاية.

 

ودعت الإدارتان إلى ضرورة مواصلة أعمال السيطرة على الفيضانات وتصريف المياه في حوض نهر هايخه من خلال تعزيز إجراءات فحص قنوات الفيضانات والسدود في مناطق تخزين الفيضانات وتأمينها، وأضافتا أنه ينبغي أيضا وضع خطط لضمان الأمن وسلامة الإنتاج بالنسبة للشركات الصناعية وشركات التعدين خلال موسم الفيضانات.

 

وعلى عكس الفيضانات في بعض المناطق، تواجه شينجيانج وقانسو شمال غربي الصين جفافاً حاداً.

وقالت الإدارتان إنه سيجري تحسين الاستجابة الطارئة لضمان توفير مياه الشرب للسكان في المناطق المتضررة والتخفيف من آثار الجفاف.

مواد متعلقة

الصين تُحذر من تزايد التوترات بعد القمة الأمريكية اليابانية الكورية

الصين تستفيد من خبرة روسيا وتُنشئ أنظمة نووية

الصين.. ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الطيني إلى21 وفاة

فيضانات الصين تحطم الأخضر واليابس.. وطوارئ في روسيا