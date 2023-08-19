فرصة عمل جديدة.. ملتقى التوظيف بالدقهلية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير وظائف بشركات عدة ضمن ملتقى التوظيف بالدقهلية والمقرر عقده غدًا الأحد.

ملتقى التوظيف بالدقهلية:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن ملتقى التوظيف بمحافظة الدقهلية غدًا، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، ومن المقرر أن يعقد على مدار يومي الأحد والإثنين 20 و21 أغسطس من الساعة 11 صباحًا إلى 6 مساءً.

وإليكم الوظائف المتاحة في ملتقى محافظة الدقهلية غدًا:

- أخصائي تغذية علاجية.

ـ أخصائي علاج طبيعي وجلسات نحت قوام.

- صانع محتوي.

- مصمم جرافيك.

- مشرف مطعم.

-عضو فريق مطاعم.

- مضيف.

- استيوارد.

كما أن هناك الكثير من الشركات أعلنت عن حاجتها لوظائف أفراد أمن، وتوفر جمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية من الشركات المشاركة في ملتقى التوظيف بالدقهلية وظائف أخصائي ائتمان ومنسقة ائتمان، وذلك حسبما جاء في منشور لوزارة الشباب والرياضة، على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك".

مسؤول توظيف لكل شركة في الملتقى:

وسيوفر ملتقى التوظيف على الشباب عملية البحث عن وظائف، وستشارك عدد كبير من شركات القطاع الخاص وفي مجالات مختلفة في الملتقى.

ويمكنكم التسجيل في الملتقى التوظيفي لمحافظة الدقهلية، والذي يبدأ غدًا من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.