بنزيما وحمدالله يقودان هجوم اتحاد جدة أمام الطائي بالدوري السعودي

كشف نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه أمام الطائي، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز على الرائد بنتيجة 3/1، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري "روشن"، ليبحث عن الحفاظ عن لقبه خلال الموسم الحالي، بعد تتويجه باللقب خلال الموسم المنصرم، بعد الصراع الشرس مع النصر.

تشكيل اتحاد جدة أمام الطائي

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، إيجور كورنادو.

خط الهجوم: كريم بنزيما، رومارينهو، عبد الرزاق حمد الله.

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات "SSC" السعودية، بنقل مباراة الاتحاد أمام الطائي، والتي حصلت على حقوق بث البطولات السعودية بشكل حصري خلال الموسم الماضي والحالي.