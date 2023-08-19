فنون شعبية المنيا تواصل عروضها في مهرجان العلمين

قدمت فرقة الفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة عروضا فنية من التراث المنياوي ، وذلك خلال المشاركة الثرية لوزارة الثقافة للأسبوع الرابع تواليا بمهرجان العلمين في دورته الأولى .

وذلك ضمن برنامج فني يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة ، وتقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالعديد من الفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتضمنت الفعاليات عروضا فنية لفرق المنيا ، ومطروح ، وكفر الشيخ للفنون الشعبية على الممشى السياحي بمدينة العلمين.

وقدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة الفنان سيد توني ، عدة استعراضات مستوحاة من التراث والفلكلور المنياوي ومنطقة الصعيد ، بالإضافة ، إلى رقصة التنورة الشهيرة، وفي سياق متصل قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة الفنان حسن عامر ، عدة فقرات فنية عكست من خلالها البيئة البدوية المطروحية ، ومنطقة سيوة بتراثها العريق بمصاحبة مطرب الفرقة سلومة، الذي شارك الجمهور بالأغاني البدوية.

وفي السياق نفسه قدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد العرجاوي ، مجموعة من الفقرات الإستعراضية المعبرة عن الفلكلور والتراث الفلاحي والبيئة، كما قدم أصغر عضو بالفرقة رقصة التنورة وسط تفاعل وإعحاب الجمهور.

ويشرف على برنامج المشاركة في المهرجان الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، حيث شهد البرنامج استمرار الحضور الكبير من زائري المدينة الذين تفاعلوا مع العروض الفنية الاستعراضية للفرق المشاركة.

ويشار إلى أن قصور الثقافة ، أشعلت أجواء مهرجان العلمين بفنونها الشعبية منذ تدشين مشاركتها، وتواصل فرق الهيئة تقديم فقراتها الفنية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ، حتى نهاية المهرجان الذي يعد أكبر ملتقى ، ثقافي ، وفني ، ورياضي ، في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الماضي وتستمر فعالياته حتى 26 من شهر أغسطس الجاري 2023 ، تحت شعار "العالم علمين".