محافظ أسيوط يتابع إنهيار جزئي لأحواض تجميع مياه محطة كهرباء غرب

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه يتابع حادث إنهيار جزئى لأحد أحواض مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب المركبة بجحدم، مساء اليوم، مما أدى إلى تسرب المياه لبعض الأراضى الصحراوية المجاورة للمحطة، بعيداً عن الكتلة السكنية، مشيراً إلى تواجد كافة الأجهزة التنفيذية وتواجد قوات الحماية المدنية ومعدات الحملة الميكانيكية لمركز منفلوط بموقع الحادث ولايوجد اى خسائر فى الأرواح، مؤكداً على جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والبترول والغاز الطبيعى والتضامن الاجتماعى لمواجهة تداعيات الازمة والتعامل الفورى معها واتخاذ التدابير البديلة.

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار جزئى بأحد احواض تجميع مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب اسيوط المركبة بجحدم التابعة لمركز منفلوط وتسرب المياه الى الاراضى الصحراوية المجاورة لها بعيدا عن الكتلة السكنية .

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته بتوجيه كافة الاجهزة التنفيذية بموقع الحادث وتوجيه قوات الحماية المدنية ومعدات الحملات الميكانيكية والكسح لشفط المياه والتعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة .

وانتقل إلى موقع الحادث كل من محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط وقوات الحماية المدنية وفريق الانقاذ البرى وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية ووعدد 2 لودر من الحملة الميكانيكية بمركز منفلوط ولودر من شركة اسيوط لتكرير البترول و2 سيارة كسح من مركز اسيوط لشفط المياه ولا توجد أى خسائر فى الارواح ، باستثناء تضرر منطقة المدافن المجاورة لها .

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز منفلوط بالتنسيق مع مسئولى محطة كهرباء غرب أسيوط لمعاينة موقع الحادث وكتابة تقرير عن أسبابه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الحادث ومنع تكراره مستقبلاً

