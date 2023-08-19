«أكمل رسلان»: نفسي هشام ماجد وشيكو يكونوا أبطال فيلمي

كشف المطرب أكمل رسلان، عن أعماله الفنية التي من المقرر ظهورها إلى النور في الفترة المقبلة، وهي ميني ألبوم وفيلم من تأليفه ولكن لم يكن البطل.

وأضاف «رسلان»، نقلًا عن « الجمهور »، أنه خلال الفترة الحالية يكتب فيلم سوف يظهر إلى النور قريبًا، ولكن لم ينتهي من كتابته بعد ويرغب أن يكون أبطال الفيلم «شيكو» و«هشام ماجد»، وينتظر الانتهاء من كتابة الورق حتى يعرضه عليهم.

وتابع: «هشارك في الفيلم بس مش هكون بطل ولكن هطلع في الفيلم، أنا واخد كورسات ونجحت فيها وأخدت 99% فمن حقي أمثل».

واستكمل أن الفيلم سيكون من نوعية الأفلام الكوميدية لأنها الأقرب إلى قلبه، وأنه يحضر الآن ميني ألبوم مكون من 6 أغاني ومن المقرر طرحه قريبًا.

أغنية «أحضني تاني»



يُذكر أن آخر أعمال الفنان أكمل رسلان أغنية «أحضني تاني» من ألبوم الثبات الانفعالي، هي آخر أعمال المطرب أكمل رسلان، والأغنية من كلمات: هيثم سليم، وألحان: ياسر نور، وتوزيع: طارق توكل.

وكان المطرب أكمل رسلان تعرض إلى أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية أدت لخسارة مبلغ مادي كبير جدًا، حيث كان يمتلك أحد الأماكن في مول كبير وافتتح «بيت الرعب» مكان ترفيهي ولكن حدث بعض المشاكل بينه وبين المالك المدعو أحمد الحداد زوج الفنانة هاجر أحمد، وأخذوا المكان بالقوة وقام برفع عدة قضايا ضدهم وهو الآن في انتظار الحكم.