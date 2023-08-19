السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يشيد بتألق مصطفى حسين بعد تأهله لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية

بوابة الوفد الإلكترونية

 أشاد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بتألق لاعب منتخبنا الوطني مصطفى حسين،  وزن ٦٧ك، بعد تأهله لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت ٢٠ عامًا بالأردن.

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 أكد الدكتور أشرف صبحي استمرار الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة في دعم الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات على المستوى الدولي.


 وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تعمل دومًا على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.


 وكان لاعب منتخبنا للمصارعة الرومانية تحت ٢٠ عامًا، قد تغلب على اللاعب الكرواتي في دور الـ ٣٢، وتغلب على اللاعب الازربجاني بطل العالم العام السابق في دور الـ 16، وتغلب على التركي في ربع النهائي، كما تغلب على اللاعب الإيراني بطل آسيا في نصف النهائي، ويتقابل غدًا مع لاعب أرمينيا على الميدالية الذهبية.


 وقام أبطال منتخبنا الوطني الأول للمصارعة كيشو وعبداللطيف، بدعم لاعبي منتخب مصر تحت ٢٠ عامًا في منافساتهم ببطولة العالم بالأردن، خصوصًا بعد تأهل مصطفى حسين للعب على الميدالية الذهبية غدًا، وكذلك فكري عيسى على الميدالية البرونزية.

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