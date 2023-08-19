تعرف على المواجهات المباشرة بين فيروزينوني و نابولي في الدوري الإيطالي

يفتتح فريق نابولي حامل لقب بطولة الدوري الإيطالي في تمام السابعة والنصف من مساء السبت حملة الدفاع عن لقبه عندما يحل زائرا على فريق فيروزينوني الصاعد هذا الموسم للكالتشيو على ملعب بينيتو ستريب .

ويطمع نابولي في افتتاح موسمه بفوز خارج ملعبه يضع قدمه من جديد على طريق المنافسة الجادة على اللقب بينما سيكون امام فريق فيروزينوني فرصة ذهبية لتحقيق انتصار يضعه في بداية أسطورية لمشواره هذا الموسم .

والتقى فريق فيروزينوني بنابولي اجمالا في تسع مباريات لم يحقق فيها فريق فيروزينوني اي انتصار وحقق نابولي سبعة انتصارات و انتهت مباراتين بالتعادل وسجل فيروزينوني ٦ اهداف واستقبلت شباكه ٢٥ هدفامن مهاجمي نابولي .

اما عن المباريات التي أقيمت على ملعب فيروزينوني فقد التقى الفريقين في أربعة مباريات انتهت جميعا بفوز نابولي وسجل خلالها اصحاب الأرض ٣ اهداف فيما سجل نابولي ١٢ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر خمس مباريات بين الفريقين في البطولات الرسمية:

٢ ديسمبر ٢٠٠٦ نابولي - فيروزينوني : ١ / ١

٢١ أبريل ٢٠٠٧ فيروزينوني - نابولي : ١ / ٢

١٠ يناير ٢٠١٦ فيروزينوني - نابولي : ١ / ٥

٨ ديسمبر ٢٠١٨ نابولي - فيروزينوني : ٤ / ٠

٢٨ أبريل ٢٠١٨ فيروزينوني - نابولي : ٠ / ٢