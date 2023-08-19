تضامن أسيوط تنظم يوم للكشف الطبي على العاملين بالمديرية

عقد مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اجتماع مع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، بحضور منى شاكر مدير شئون المرأة بالمديرية، وحسني رجب مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة، بهدف تنسيق تنفيذ المبادرات المشتركة التي تهم الجوانب الصحية والاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم للصحة، تحت رعاية الدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، وبتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وتم في الأيام السابقة، توفير فرق طبية لتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة في مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

وشملت المبادرة الكشف الطبي على العاملين بالمديرية وتقديم التحاليل المجانية لهم، مثل فحص سكر التراكمي والعشوائي والدهون ووظائف الكلى، وقياس الضغط. كما تم فحص مرضى السكر باستخدام جهاز الأشعة المقطعية للعين للكشف المبكر عن أي تغيرات في شبكية العين نتيجة لارتفاع مستوى السكر.

وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين الصحة والرفاهية للأسر المقدمة لها خدمات التضامن الاجتماعي، والعمل على زيادة الوعي الصحي بين النساء والرجال، من خلال توعية القادة الاجتماعيين والقادة الصحيين.

مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط تنظم يوم للكشف الطبي علي العاملين بها

مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط تنظم يوم للكشف الطبي علي العاملين بها

مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط تنظم يوم للكشف الطبي علي العاملين بها

مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط تنظم يوم للكشف الطبي علي العاملين بها

مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط تنظم يوم للكشف الطبي علي العاملين بها

مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط تنظم يوم للكشف الطبي علي العاملين بها

مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط تنظم يوم للكشف الطبي علي العاملين بها