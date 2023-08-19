مطالبات بتمثيل المصريين بالخارج في البرلمان.. ووزيرة الهجرة ترد

سأل عدد من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج ، أثناء تواجدهم بمؤتمر المصريين بالخارج، وزيرة الهجرة سها جندي، عن سبب عدم تواجد مجموعة من المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المصري كنواب لذويهم في الغربة، مطالبين بضرورة وجود تمثيل برلماني منهم في هذا البرلمان الهام وعدم اختيار نوابهم ومن يمثلونهم بالخارج بالطريقة المعتاد عليها حتى الان.

وأكدوا لوزيرة الهجرة سها جندي، على ضرورة وجود من يمثلهم في البرلمان، باختيار وترشيح منهم، خاصة وأنهم أكثر من يعلمون مطالبهم ومعاناتهم ولذلك تمثيلهم سيكون أقوى وفائدة لهم.

وتابعوا: " عددنا كبير في الخارج ونستحق ان يكون لدينا ٢٥ عضو على الأقل بالمجلس منتشرين في عدد كبير من الدول، هذا اقل شيء لنا، ونتمنى ان يكون هناك أعضاء من الاتحاد نظرا لأهميته ولأنه لديه افرع كثيرة وعلى صلة وثيقة بالمصريين هناك وبالتالي سنقدم خدمات لهم بشكل افضل" .

وردت وزيرة الهجرة، على هذا المطلب قائلا: " ده أمر خاص بالبرلمان وهو فقط من يسأل عليه".

جاء ذلك أثناء جلسات وزارة الهجرة بمؤتمر المصريين بالخارج الذي عقد في الفترة الماضية، وهو أكبر نسخ مؤتمرات المصريين في الخارج، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من قرابة 56 جالية حول العالم، بمشاركة وزارية موسعة، مع انعقاد جلسات تناولت مختلف الجوانب التي تُهم المصريين في الخارج.

